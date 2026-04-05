Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν

Ντόναλντ Τραμπ
05 Απρ. 2026 20:57
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μεταθέτει σήμερα, εκ νέου, για 24 ώρες, το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν, το οποίο πλέον λήγει «την Τρίτη στις 20.00» ώρα Ουάσινγκτον.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Wall Street Journal ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν οι Ιρανοί «δεν κάνουν κάτι μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν πλέον ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, δεν θα έχουν γέφυρες».

Λίγο αργότερα, σε μια λακωνική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χωρίς να αναφέρει το Ιράν ή άλλες λεπτομέρειες, έγραψε: «Τρίτη, 8.00 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ζώνης» (03.00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας).

Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν ήταν διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο επί αυτής της ανάρτησης.

Στις 27 Μαρτίου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μεταθέσει για 10 ημέρες το τελεσίγραφό του προς την Τεχεράνη, το οποίο επρόκειτο να λήξει το βράδυ της Δευτέρας.

