Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου και ο επιχειρηματίας Νίκος Κώτσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το μεσημέρι της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026, σε μια όμορφη και διακριτική τελετή, παρουσία στενών συγγενών και αγαπημένων φίλων.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία, σε ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Το ζευγάρι λάμπει από ευτυχία, ενώ δίπλα τους στάθηκαν οι κουμπάροι – στενοί φιλικοί τους άνθρωποι – που τους συνόδευσαν σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος μοιράστηκε στο Instagram ένα σύντομο βίντεο από την τελετή, δίνοντας μια μικρή γεύση από τη χαρά και τη συγκίνηση της ημέρας.

Νέο κεφάλαιο λίγο πριν γίνουν γονείς

Ο γάμος έρχεται λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που έκανε ο Νίκος Κώτσης στη Μπάγια ανήμερα των γενεθλίων της, τον Οκτώβριο του 2025 – μια ιδιαίτερα συμβολική και ρομαντική στιγμή. Η σχέση τους μετρά πλέον τριάμισι χρόνια, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζευγάρι θα υποδεχθεί το πρώτο του παιδί.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης ξεκινούν ένα νέο, τρυφερό κεφάλαιο της ζωής τους, με την οικογένεια να μεγαλώνει και την αγάπη τους να επισφραγίζεται με τον γάμο.

