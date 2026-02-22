Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο

Διακριτική και συγκινητική τελετή στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
22 Φεβ. 2026 21:12
Pelop News

Η δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου και ο επιχειρηματίας Νίκος Κώτσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το μεσημέρι της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026, σε μια όμορφη και διακριτική τελετή, παρουσία στενών συγγενών και αγαπημένων φίλων.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία, σε ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Το ζευγάρι λάμπει από ευτυχία, ενώ δίπλα τους στάθηκαν οι κουμπάροι – στενοί φιλικοί τους άνθρωποι – που τους συνόδευσαν σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος μοιράστηκε στο Instagram ένα σύντομο βίντεο από την τελετή, δίνοντας μια μικρή γεύση από τη χαρά και τη συγκίνηση της ημέρας.

Νέο κεφάλαιο λίγο πριν γίνουν γονείς

Ο γάμος έρχεται λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που έκανε ο Νίκος Κώτσης στη Μπάγια ανήμερα των γενεθλίων της, τον Οκτώβριο του 2025 – μια ιδιαίτερα συμβολική και ρομαντική στιγμή. Η σχέση τους μετρά πλέον τριάμισι χρόνια, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζευγάρι θα υποδεχθεί το πρώτο του παιδί.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης ξεκινούν ένα νέο, τρυφερό κεφάλαιο της ζωής τους, με την οικογένεια να μεγαλώνει και την αγάπη τους να επισφραγίζεται με τον γάμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
20:39 Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία
20:31 Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
20:19 «Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…
20:17 Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ