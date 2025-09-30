Μπαίνει «κόφτης» στις αποσπάσεις των Αστυνομικών – Μπαίνουν κριτήρια και περιορισμοί στις μετακινήσεις

Η επιλογή των αστυνομικών θα γίνεται από τους διευθυντές της Αστυνομίας, με βάση υπηρεσιακά κριτήρια, όπως η πειθαρχικότητα και η εμπειρία, αλλά και την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία προέλευσης δεν θα μείνει ελλειμματική.

30 Σεπ. 2025 19:00
Θέμα έντονων συζητήσεων έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στο αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού στην Πάτρα, η νέα διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία θεσπίζονται συγκεκριμένα κριτήρια και περιορισμοί για τις καλοκαιρινές αποσπάσεις ένστολου προσωπικού σε νησιωτικές περιοχές, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, λόγω τουρισμού και μεταναστευτικών ροών. Το μέτρο αποσκοπεί στην ορθολογική διαχείριση του προσωπικού, αλλά και στην εμπέδωση διαφάνειας και αξιοκρατίας, βάζοντας τέλος σε πρακτικές που στο παρελθόν είχαν χαρακτηριστεί «προνόμια» για λίγους.

Η επιλογή των αστυνομικών θα γίνεται από τους διευθυντές της Αστυνομίας, με βάση υπηρεσιακά κριτήρια, όπως η πειθαρχικότητα και η εμπειρία, αλλά και την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία προέλευσης δεν θα μείνει ελλειμματική. Παράλληλα, προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί ή έχουν τις λιγότερες μετακινήσεις με δαπάνες του Δημοσίου, ενώ απαραίτητη είναι και η συμπλήρωση ενός έτους από τυχόν προηγούμενη απόσπαση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέοι περιορισμοί που εισάγονται. Συγκεκριμένα:

  • Δεν επιτρέπεται η απόσπαση όταν στην περιοχή ενίσχυσης ήδη διαμένει μέλος της οικογένειας ή της πατρικής οικογένειας του ίδιου ή της/του συζύγου. Για τον σκοπό αυτό θα απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
  • Αποκλείεται η ταυτόχρονη απόσπαση συζύγων ή μελών της ίδιας οικογένειας, ενώ για να μετακινηθεί εκ νέου άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.

Μπαίνει «κόφτης» στις αποσπάσεις των Αστυνομικών - Μπαίνουν κριτήρια και περιορισμοί στις μετακινήσειςΣύμφωνα με τον γραμματέα της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργο Απόστολου, η διαταγή «κινείται στη σωστή κατεύθυνση» και βάζει φρένο σε ένα καθεστώς που χαρακτήριζε η αδικία. «Για χρόνια βλέπαμε να ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα, την ώρα που άλλοι συνάδελφοι -παρά τις συνεχείς αιτήσεις τους- έμεναν στο περιθώριο. Αυτό έπρεπε να τελειώσει» δήλωσε.

Παράλληλα, ο κ. Απόστολου επισημαίνει πως απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις, όπως η συγκρότηση Συμβουλίου Αποσπάσεων, η καλύτερη μέριμνα για ζευγάρια αστυνομικών και η ενσωμάτωση κοινωνικών κριτηρίων που καθιστούν αναγκαία μια μετακίνηση. «Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί ότι οι αποσπάσεις υπηρετούν το σύνολο των συναδέλφων και όχι λίγους προνομιούχους» καταλήγει.

Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί ήδη από τη φετινή θερινή περίοδο, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στην ενίσχυση των υπηρεσιών στα νησιά όσο και στην αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης μέσα στο ίδιο το Σώμα.
