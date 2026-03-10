Μπακογιάννη κατά Τσίπρα και Σαμαρά: «Το rebranding πήγε χαμένο» – «Το γινάτι βγάζει μάτι»

Αιχμηρές τοποθετήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Κύπρο και την αμυντική πολιτική στην περιοχή.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (10/3) στον ΣΚΑΪ, η πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ξέφυγε» με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε, η προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να εμφανιστεί με πιο θεσμικό προφίλ φαίνεται να υπέστη πλήγμα. «Το rebranding έγινε η καρδάρα με το γάλα που την έχυσε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Μπορείς να ασκήσεις κριτική, όχι να τον πεις γελωτοποιό»

Η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να είναι σκληρή, ωστόσο –όπως υποστήριξε– υπάρχουν όρια στους χαρακτηρισμούς.

«Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για τον Μητσοτάκη, από την άλλη γελωτοποιό δεν μπορείς να τον πεις», ανέφερε, αναφερόμενη στη φρασεολογία που χρησιμοποιήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα.

Βολές και προς τον Αντώνη Σαμαρά

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών άφησε αιχμές και προς τον Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας τη στάση του σχετικά με την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Όπως σημείωσε, ανέμενε από τον πρώην πρωθυπουργό να αναγνωρίσει ότι η ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου ήταν μια ορθή επιλογή στη συγκεκριμένη συγκυρία.

«Περίμενα ότι θα έχει το περίσσευμα καρδίας και θα πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο αυτή τη στιγμή. Αλλά το γινάτι βγάζει μάτι», είπε χαρακτηριστικά.





«Δεν υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών»

Στην ίδια συνέντευξη η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που γίνεται για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα.

«Η Ευρώπη θα χρειαστεί αμυντική θωράκιση, όμως αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία θα βασιστεί σε συνεργασίες μεταξύ κρατών με κοινά στρατηγικά συμφέροντα.

Παράλληλα απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια για πρόωρες εκλογές.

«Δεν υπάρχει θέμα. Ο Κυριάκος δεν είναι καιροσκόπος, έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία της μέχρι να αποτυπωθούν και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου.

