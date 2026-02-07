«Μπαλαρίνα»: Η δομή τρομοκρατικής οργάνωσης και τα πλοκάμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, πως και γιατί κανείς δεν γνώριζε κανέναν στο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, ΒΙΝΤΕΟ

Τα μέλη σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν ως απολύτως μεμονωμένοι κρίκοι, εκτελώντας συγκεκριμένες εντολές χωρίς να έχουν εικόνα του συνόλου της παράνομης δραστηριότητας

«Μπαλαρίνα»: Η δομή τρομοκρατικής οργάνωσης και τα πλοκάμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, πως και γιατί κανείς δεν γνώριζε κανέναν στο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, ΒΙΝΤΕΟ
07 Φεβ. 2026 14:36
Pelop News

Περισσότερα και νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε από τα στελέχη του ελληνικού FBI, αποκαλύπτοντας έναν μηχανισμό που λειτουργούσε με δομή «τρομοκρατικής οργάνωσης».

Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός, οικογενειακός εμφύλιος!

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος δεν γνώριζαν το ένα το άλλο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν ως απολύτως μεμονωμένοι κρίκοι, εκτελώντας συγκεκριμένες εντολές χωρίς να έχουν εικόνα του συνόλου της παράνομης δραστηριότητας.

Τι πετύχαιναν με τον συγκεκριμένο τρόπο δράσης
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι δρώντας κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν κάποιο μέλος συλλαμβανόταν, δεν ήταν σε θέση να «δώσει» την υπόλοιπη οργάνωση, καθώς αγνοούσε την ταυτότητα και τον ρόλο των υπολοίπων. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την έρευνα, μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων διοχετεύονταν εκτός Ελλάδας, με τελικό προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι τιμές των τσιγάρων είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η μεταφορά γινόταν μέσω Βελγίου, το οποίο λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ που οδήγησε στην εξάρθωση του κυκλώματος
Υπενθυμίζεται ότι από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι το κύκλωμα είχε στήσει πλήρως οργανωμένη παραβιομηχανία, διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραγωγή και αποθήκευση λαθραίων τσιγάρων.

Η «κεντρική μονάδα» της επιχείρησης εντοπίστηκε στη Βοιωτία, ενώ το δίκτυο διέθετε τουλάχιστον δέκα αποθήκες, κυρίως σε περιοχές της Μαγνησίας, της Αττικής και της Κατερίνης.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα, 19 στην Αττική και έξι στη Βοιωτία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως κρίσιμα πειστήρια για τη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.

Η σύλληψη του… Μπαλαρίνα και η κόντρα με την ομάδα του Εντίκ
Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ως αρχηγοί της οργάνωσης εμφανίζονται δύο άνδρες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες, με έναν εξ αυτών να φέρει το ψευδώνυμο «Μπαλαρίνα». Η ομάδα του «Μπαλαρίνα» φέρεται να βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την ομάδα των ομογενών του Εντίκ, στο πλαίσιο της «μάχης» για τον έλεγχο της παράνομης αγοράς τσιγάρων.

Ο Εντίκ θεωρείται κυρίαρχος στον χώρο των λαθραίων τσιγάρων και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα του φέρεται να συνδέεται με δολοφονίες προσώπων που είχαν σχέση με τη λεγόμενη Greek Mafia, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Σκαφτούρος, Βασίλης Ρουμπέτης και Διονύσης Μουζακίτης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:48 Νεκρός ο γιος γνωστού ράπερ, η επιβεβαίωση από τον Lil Jon
14:36 «Μπαλαρίνα»: Η δομή τρομοκρατικής οργάνωσης και τα πλοκάμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, πως και γιατί κανείς δεν γνώριζε κανέναν στο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, ΒΙΝΤΕΟ
14:30 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ LIVE
14:21 Τι συνέβη με το «Φιορ Ντι Λεβάντε»: Η απαγόρευση απόπλου και η συνέχιση των πλόων του
14:10 Τα συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την απώλεια του Λευτέρη Σταυρόπουλου
14:09 Στη μάχη οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ
13:58 Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
13:48 Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός, οικογενειακός εμφύλιος!
13:36 Ναρκωτικά, αλκοόλ και κλοπή μετρητών και τραπεζικών καρτών
13:24 Εύκολες αποστολές για τις Πατρινές ομάδες στην Α2 Εθνική βολεϊ
13:12 «Βούλιαξε» από καθίζηση η Πατρών-Τρίπολη στο ύψος της Δίβρης, ΦΩΤΟ
13:00 Έκλεψαν μέχρι και αλυσοπρίονο προκαλώντας ζημιές πάνω από 2.000 ευρώ!
12:48 Χίος: Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι παιδιών μεταναστών στην Αθήνα
12:36 «Ποντικοί» πιάστηκαν στη φάκα σε Αγρίνιο και Αιτωλικό με λεία κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης από 5.000 ευρώ
12:24 ΗΠΑ: Διορία Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος έως τον Ιούνιο
12:12 Ρήμαξαν την Αιγιάλεια: Είκοσι κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων
12:00 «Γκρέμισαν» κοσμηματοπωλείο με αγροτικό στο Αίγιο: Πάνω από 30.000 ευρώ η λεία των 5 δραστών
11:48 Kέφι, μπρίο και αβίαστο γέλιο, ΦΩΤΟ
11:40 Πότε πέφτουν οι αργίες το 2026: Τσικνοπέμπτη, Πάσχα και Αγίου Πνεύματος
11:30 Ο ΝΟΠ χωρίς άγχος με Βουλιαγμένη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ