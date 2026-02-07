«Μπαλαρίνα»: Η δομή τρομοκρατικής οργάνωσης και τα πλοκάμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, πως και γιατί κανείς δεν γνώριζε κανέναν στο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, ΒΙΝΤΕΟ

Περισσότερα και νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε από τα στελέχη του ελληνικού FBI, αποκαλύπτοντας έναν μηχανισμό που λειτουργούσε με δομή «τρομοκρατικής οργάνωσης».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος δεν γνώριζαν το ένα το άλλο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν ως απολύτως μεμονωμένοι κρίκοι, εκτελώντας συγκεκριμένες εντολές χωρίς να έχουν εικόνα του συνόλου της παράνομης δραστηριότητας.

Τι πετύχαιναν με τον συγκεκριμένο τρόπο δράσης

Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι δρώντας κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν κάποιο μέλος συλλαμβανόταν, δεν ήταν σε θέση να «δώσει» την υπόλοιπη οργάνωση, καθώς αγνοούσε την ταυτότητα και τον ρόλο των υπολοίπων. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την έρευνα, μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων διοχετεύονταν εκτός Ελλάδας, με τελικό προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι τιμές των τσιγάρων είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η μεταφορά γινόταν μέσω Βελγίου, το οποίο λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ που οδήγησε στην εξάρθωση του κυκλώματος

Υπενθυμίζεται ότι από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι το κύκλωμα είχε στήσει πλήρως οργανωμένη παραβιομηχανία, διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραγωγή και αποθήκευση λαθραίων τσιγάρων.

Η «κεντρική μονάδα» της επιχείρησης εντοπίστηκε στη Βοιωτία, ενώ το δίκτυο διέθετε τουλάχιστον δέκα αποθήκες, κυρίως σε περιοχές της Μαγνησίας, της Αττικής και της Κατερίνης.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα, 19 στην Αττική και έξι στη Βοιωτία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως κρίσιμα πειστήρια για τη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.

Η σύλληψη του… Μπαλαρίνα και η κόντρα με την ομάδα του Εντίκ

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ως αρχηγοί της οργάνωσης εμφανίζονται δύο άνδρες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες, με έναν εξ αυτών να φέρει το ψευδώνυμο «Μπαλαρίνα». Η ομάδα του «Μπαλαρίνα» φέρεται να βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την ομάδα των ομογενών του Εντίκ, στο πλαίσιο της «μάχης» για τον έλεγχο της παράνομης αγοράς τσιγάρων.

Ο Εντίκ θεωρείται κυρίαρχος στον χώρο των λαθραίων τσιγάρων και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα του φέρεται να συνδέεται με δολοφονίες προσώπων που είχαν σχέση με τη λεγόμενη Greek Mafia, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Σκαφτούρος, Βασίλης Ρουμπέτης και Διονύσης Μουζακίτης.

