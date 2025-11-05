«Μπαράζ» αντιδράσεων για τα ΕΛΤΑ-Ανδρέας Κατσανιώτης: «Δεν θα χωνέψουμε τα λουκέτα»

Παραιτήθηκε εν τέλει ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Oργανισμού το οποίο προέβλεπε άμεσο κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια.

Η παραίτηση Σκλήκα ήρθε λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή διάσκεψη που είχε με δεκάδες βουλευτές της ΝΔ, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Αχαιός Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος δεν έκρυψε την έντονη δυσφορία του για το σχέδιο, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9.

«Δεν προκάλεσε μπελάδες σε εμάς, αλλά σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που βλέπουν να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν» τόνισε ο κ. Κατσανιώτης, αναφερόμενος σε περιοχές όπως τα Ζαρουχλέικα και τα Βραχνέικα της Πάτρας, αλλά και σε απομακρυσμένα χωριά όπως η Κλειτορία, η Δάφνη Καλαβρύτων και η Ακράτα. «Αυτοί είναι οι πραγματικά πληττόμενοι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής επέκρινε έντονα τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, λέγοντας πως «ένας διευθύνων σύμβουλος δεν κρίνεται από το πόσο εύκολα κόβει κόστος, αλλά από το πόσο υπεραξία δημιουργεί». Κατά τον ίδιο, ο Οργανισμός δεν αξιοποίησε ποτέ το εκτεταμένο δίκτυό του, ούτε τις συνέργειες που είχε συνάψει με τράπεζες, ώστε να μετατραπεί σε μοχλό ανάπτυξης.

Απαντώντας στο ερώτημα αν οι εξηγήσεις που δόθηκαν στη διάσκεψη ήταν πειστικές, ο κ. Κατσανιώτης ήταν κατηγορηματικός: «Οχι. Αν η τρίμηνη αναστολή του σχεδίου έγινε απλώς για να το χωνέψουμε, δεν θα το χωνέψουμε». Κάλεσε, μάλιστα, τη διοίκηση να παρουσιάσει «ένα νέο σχέδιο, με σεβασμό στην κοινωνία και όχι μόνο στους αριθμούς».

Ο βουλευτής άσκησε κριτική και στο μοντέλο διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», όπως το χαρακτήρισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «επιστροφής στην πολιτική ευθύνη και στη λογοδοσία». «Η περιφέρεια πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πνεύμονας ανάπτυξης, όχι ως βάρος» είπε, επισημαίνοντας ότι τα συνεχή λουκέτα -σε ΕΛΤΑ, τράπεζες, ακόμη και αστυνομικά τμήματα- απομονώνουν τις τοπικές κοινωνίες.

«Αν δεν δοθούν πόροι και κίνητρα στην περιφέρεια, δεν θα υπάρξει πραγματική ανάπτυξη» κατέληξε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, στέλνοντας σαφές μήνυμα τόσο προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ όσο και προς την κυβέρνηση.

