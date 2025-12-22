Belharra: Μετά την «Κίμων» έρχεται και η δεύτερη – Ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού

Η φρεγάτα FDI Belharra F-601 «Κίμων» εντάχθηκε επίσημα στο Πολεμικό Ναυτικό με τελετή έπαρσης ελληνικής σημαίας και ονοματοδοσίας στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία.

Στη Λοριάν ξεκινούν οι εν πλω δοκιμές, ενώ η φρεγάτα θα μεταβεί στη Βρέστη για φόρτωση οπλισμού και αναμένεται στη Σαλαμίνα μεταξύ 5 και 20 Ιανουαρίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες συνεχίζονται για τις επόμενες φρεγάτες: F-602 «Νέαρχος» (παραλαβή μέσα στο 2026), F-603 «Φορμίων» (αρχές 2027) και F-600 «Θεμιστοκλής» (έως τέλος 2028).

Στόχος είναι η αναβάθμιση όλων με νέα κελιά εκτόξευσης για συμβατότητα με πύραυλο κρουζ εμβέλειας άνω των 1.000 χλμ. από την κοινοπραξία ELSA.

Οι γαλλικές αρχές πρότειναν ναυπήγηση επιπλέον τριών FDI σε ελληνικά ναυπηγεία, πρόταση που εξετάζεται μετά την ακύρωση του προγράμματος Constellation από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η Ελλάδα προγραμματίζει πρόσκτηση τεσσάρων μεταχειρισμένων φρεγατών FREMM Bergamini από την Ιταλία (σχήμα 2+2), με στόχο ένταξη έως το 2030 μέσω διακρατικής συμφωνίας. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό, με την ιταλική πλευρά να προτιμά τα ναυπηγεία Fincantieri.

