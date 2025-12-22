Belharra: Μετά την «Κίμων» έρχεται και η δεύτερη – Ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού

Επίσημη ένταξη της «Κίμων» στο ΠΝ, ετοιμασίες για «Νέαρχο» το 2026 και πρόταση για επιπλέον FDI, ενώ προχωρούν διαπραγματεύσεις για ιταλικές FREMM Bergamini.

Belharra: Μετά την «Κίμων» έρχεται και η δεύτερη - Ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού
22 Δεκ. 2025 9:13
Pelop News

Η φρεγάτα FDI Belharra F-601 «Κίμων» εντάχθηκε επίσημα στο Πολεμικό Ναυτικό με τελετή έπαρσης ελληνικής σημαίας και ονοματοδοσίας στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία.

Στη Λοριάν ξεκινούν οι εν πλω δοκιμές, ενώ η φρεγάτα θα μεταβεί στη Βρέστη για φόρτωση οπλισμού και αναμένεται στη Σαλαμίνα μεταξύ 5 και 20 Ιανουαρίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες συνεχίζονται για τις επόμενες φρεγάτες: F-602 «Νέαρχος» (παραλαβή μέσα στο 2026), F-603 «Φορμίων» (αρχές 2027) και F-600 «Θεμιστοκλής» (έως τέλος 2028).

Στόχος είναι η αναβάθμιση όλων με νέα κελιά εκτόξευσης για συμβατότητα με πύραυλο κρουζ εμβέλειας άνω των 1.000 χλμ. από την κοινοπραξία ELSA.

Οι γαλλικές αρχές πρότειναν ναυπήγηση επιπλέον τριών FDI σε ελληνικά ναυπηγεία, πρόταση που εξετάζεται μετά την ακύρωση του προγράμματος Constellation από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η Ελλάδα προγραμματίζει πρόσκτηση τεσσάρων μεταχειρισμένων φρεγατών FREMM Bergamini από την Ιταλία (σχήμα 2+2), με στόχο ένταξη έως το 2030 μέσω διακρατικής συμφωνίας. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό, με την ιταλική πλευρά να προτιμά τα ναυπηγεία Fincantieri.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:07 Εντυπωσιακή φωταγώγηση του γιγάντιου χριστουγεννιάτικου δέντρου στο φαράγγι Σαμαριάς
10:01 Δήμος Ηλιδας: Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες από τον ΕΟΔΥ
10:00 Δυτική Ελλάδα: Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα – Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών
9:55 Κρήτη: 60 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου, ανάμεσά τους ανήλικοι
9:46 Πάτρα: Συλλυπητήρια Πελετίδη για τον θάνατο του Γιώργου Μητρόπουλου
9:36 Ωρα Πατρών: Για το «χαράτσι» της ΔΕΥΑΠ από την Λαϊκή Συσπείρωση…
9:26 Νέες δηλώσεις Ανεστίδη για τις φερόμενες ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων
9:17 Μόσχα: Νεκρός ρώσος στρατηγός σε έκρηξη αυτοκινήτου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
9:13 Belharra: Μετά την «Κίμων» έρχεται και η δεύτερη – Ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού
9:05 Ραγκούσης: Γάμος με την εκλεκτή της καρδιάς του στην εκπνοή του 2025
9:04 Ποιοι «κρύβονται» πίσω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο θυμάτων Τεμπών
9:03 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι απειλές σε ανήλικους διακινητές κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ
8:48 Γκιουλέρ: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να εξουδετερώσουν κάθε απειλή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
8:46 «SocialWork4ALL»: Ποια είναι η εθελοντική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
8:41 Δραματική επιχείρηση διάσωσης άνδρα από γκρεμό στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:41 Ιαπωνία: Εγκρίθηκε η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού παγκοσμίως μετά τη Φουκουσίμα
8:33 ΗΠΑ: Απόπειρα αναχαίτισης δεξαμενόπλοιου που κατευθυνόταν προς Βενεζουέλα
8:30 Στην Φλόριντα συνομιλίες για το Ουκρανικό, χάσμα Ουάσιγκτον – Μόσχας
8:24 Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ενόψει εορτών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ