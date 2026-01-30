Μπερτομέου: «Το NBA μπορεί να βοηθήσει την Euroleague να αναπτυχθεί, όχι να την... κανιβαλίσει»

Ο ισχυρός άνδρας της Euroleague από το 2000 μέχρι το 2022, o οποίος διετέλεσε CEO της διοργάνωσης, Τζόρντι Μπερτομέου, παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα “El Pais”, καταθέτοντας την άποψή του για το κοινό εγχείρημα από NBA και FIBA να δημιουργήσουν μία νέα ευρωπαϊκή Λίγκα, το ΝΒΑ Europe. O Τζόρντι Μπερτομέου ουσιαστικά τάχθηκε υπέρ μίας συνεργασίας του ΝΒΑ και της Euroleague.

«Θα ήταν τρομακτικό ένα σχίσμα – ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω και καταστροφικό για όλους. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Θα πρέπει να προχωρήσουν μαζί. Το NBA μπορεί να βοηθήσει την Euroleague να αναπτυχθεί, αλλά όχι να την κανιβαλίσει. Όταν ένα έργο έχει προχωρήσει τόσο πολύ, το να ξεκινάς ξανά από το μηδέν και να χάνεις όλα όσα έχεις καταφέρει είναι παράλογο. Η EuroLeague είχε μια ομάδα στο Λονδίνο, τώρα στο Παρίσι και τη Λυών, την Μπάγερν Μονάχου… Αλλά όχι εις βάρος της βάσης – Ελλάδα, Σερβία, Τουρκία… Πρέπει να προσθέτουμε, όχι να αφαιρούμε,» δήλωσε στην “El Pais” ο Τζόρντι Μπερτομέου.

Αναλυτικά ο τέως CEO της Euroleague Τζόρντι Μπερτομέου δήλωσε:

Για το πως γεννήθηκε η Euroleague πριν από περισσότερα από 25 χρόνια: «Ως αποτέλεσμα μιας αναγκαιότητας – να αλλάξει κάτι που ήταν στάσιμο. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ έπρεπε να αλλάξει αλλιώς θα πέθαινε. Ήταν μια διοργάνωση στα χέρια μιας διεθνούς ομοσπονδίας που δεν φρόντιζε τους συλλόγους. Οι σύλλογοι αντέδρασαν και ζήτησαν από την ACB, το πρωτάθλημα αναφοράς, να κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που είχε κάνει στην Ισπανία. Ήταν μια παραδειγματική αλλαγή: η μετάβαση από ένα μοντέλο στο οποίο η ομοσπονδία λαμβάνει αποφάσεις και οι σύλλογοι πληρώνουν τους λογαριασμούς σε ένα στο οποίο οι σύλλογοι αποφασίζουν. Κανείς άλλος στην Ευρώπη δεν το έχει κάνει αυτό. Δείτε πόσο δύσκολο είναι για το ποδόσφαιρο να φτάσει σε αυτό το μοντέλο»

Για τον χρόνο που συνυπήρχαν δύο τουρνουά, η Euroleague και η Suproleague: «Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια επειδή το εγχείρημα ήταν πολύ νέο και ανατρεπτικό. Όλοι μας είχαν το μάτι τους, φοβούμενοι ότι το ποδόσφαιρο θα ακολουθούσε το μονοπάτι μας. Έπρεπε να δημιουργήσουμε μια νέα διοργάνωση σε τρεις μήνες, με μεγάλη αθλητική πολυπολιτισμικότητα και πολιτικά προβλήματα με τη FIBA. Κάθε χρόνο πιστοποιούσαν τον θάνατό μας – και δείτε πόσο καιρό κράτησε».

Για το NBA Europe: «Το βλέπω με διπλή ανησυχία. Πρώτον, επειδή η Euroleague δεν ανταποκρίνεται στην πρόκληση. Θα έπρεπε να έχει μια προληπτική, όχι αμυντική, στάση – να επικεντρωθεί στο πόσο καλό έχει και να το πάει παραπέρα. Αυτή θα ήταν η καλύτερη άμυνα ενάντια σε αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή. Δεν το κάνουν αυτό, και σε τρία χρόνια ο ρόλος που κατείχα κάποτε έχει αλλάξει πολύ. Έχουν πρόβλημα διακυβέρνησης και ηγεσίας. Δεύτερον, το NBA προτείνει κάτι νέο, όπως κάναμε το 2000. Θα έπρεπε να το ακούσουμε, όχι να το απορρίψουμε. Δεν πρέπει να το αντιτιθέμεθα εξ ορισμού, αν και μετά από πολλούς μήνες δεν γνωρίζουμε ακόμα τίποτα για αυτόν τον διαγωνισμό, πιθανώς επειδή δεν υπάρχουν πολλές πραγματικές καινοτομίες. Πρέπει να εξηγήσουν το επιχειρηματικό μοντέλο, επειδή το να λέμε ότι κάθε σύλλογος πρέπει να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ότι η οικονομική βιωσιμότητα απαιτεί χρόνια δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα. Η ιδέα δεν με ανησυχεί. Δέχτηκα πολλές επικρίσεις το 2000. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, αλλά πρέπει να είναι πιο σαφείς».

Για το αν είναι το μοντέλο του NBA μεταβιβάσιμο στην Ευρώπη: «Όχι, καθόλου. Στην Ευρώπη η επιχείρηση περιστρέφεται γύρω από το ποδόσφαιρο, και όλα τα άλλα αθλήματα – το μπάσκετ ως δεύτερο – είναι πολύ πίσω. Το NBA έχει δείξει ότι ξέρει πώς να κάνει πράγματα και αξίζει αξιοπιστίας, αλλά η ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι διαφορετική από την αμερικανική. Λένε ότι το καταλαβαίνουν αυτό. Θα δούμε. Η οικονομική εκμετάλλευση του μπάσκετ μπορεί να βελτιωθεί, αλλά έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Είμαστε μακριά από το ποδόσφαιρο; Πολύ. Πώς θα πλησιάσουμε; Εκεί βρίσκονται οι αμφιβολίες».

Για το αν φοβάται ένα σχίσμα μεταξύ δύο μεγάλων διοργανώσεων: «Θα ήταν τρομακτικό – ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω και καταστροφικό για όλους. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Θα πρέπει να προχωρήσουν μαζί. Το NBA μπορεί να βοηθήσει την Euroleague να αναπτυχθεί, αλλά όχι να την κανιβαλίσει. Όταν ένα έργο έχει προχωρήσει τόσο πολύ, το να ξεκινάς ξανά από το μηδέν και να χάνεις όλα όσα έχεις καταφέρει είναι παράλογο. Η EuroLeague είχε μια ομάδα στο Λονδίνο, τώρα στο Παρίσι και τη Λυών, την Μπάγερν Μονάχου… Αλλά όχι εις βάρος της βάσης – Ελλάδα, Σερβία, Τουρκία… Πρέπει να προσθέτουμε, όχι να αφαιρούμε».

Για τον ρόλο της FIBA: « Η FIBA αποσιωπά το έργο. Απλώς το συνοδεύει, δεν θα αποφασίσει τίποτα. Ποτέ δεν ξεχώρισε για το ότι έκανε σπουδαία πράγματα για τους συλλόγους. Οι επιχειρήσεις καθοδηγούν τις αποφάσεις και αυτοί που πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία είναι οι ιδιοκτήτες. Η ένωση της δύναμης της Euroleague με την εμπορική, στρατηγική και εμπορική δύναμη του NBA θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο».

Στο γιατί οι σύλλογοι χάνουν χρήματα, απάντησε: «Επειδή υπάρχει μια παραδοσιακή δομή στην οποία τα αθλητικά αποτελέσματα έχουν προτεραιότητα έναντι των οικονομικών. Έχουμε βελτιωθεί σε αυτή την πολιτισμική μετατόπιση, αλλά δεν έχει επιλυθεί. Σήμερα, από τις 20 ομάδες, τέσσερις ή πέντε έχουν μεγάλες απώλειες. Οι υπόλοιπες όχι. Η FIBA ​​δεν είναι το καταλληλότερο όργανο για να μιλήσει για οικονομικά, επειδή δεν έχει αναλάβει ποτέ ρίσκο. Αυτό το καθιστά πολύ εύκολο να μιλήσει κανείς».

Για τους οργανωμένους της Ρεάλ Μαδρίτης που απορρίπτουν το NBA Εurope, τόνισε: «Οι οπαδοί της Ρεάλ έχουν περάσει χρόνια βλέποντας την ομάδα τους να παίζει με τον Ολυμπιακό, την Παρτιζάν, τη Φενερμπαχτσέ… Γιατί να το χάσουμε αυτό; Πρέπει να “χτίσουμε” πάνω σε 25 χρόνια θεμελίων. Το να κοιμίζεις τον οπαδό, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι καλή συνταγή. Εδώ υπάρχει ένταση σε κάθε παιχνίδι. Η νίκη ή η ήττα έχει σημασία. Αυτό το δράμα, εγγενές στην ουσία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είναι μια αξία που δεν πρέπει να ξεχαστεί και πρέπει να γίνει σεβαστό».

Για το αν η Euroleague και το NBA προσπαθούσαν πάντα να πλησιάσουν, είπε: «Ναι. Παραλίγο να δημιουργήσουμε ένα Ryder Cup μπάσκετ. Και οι δύο θέλουμε το ίδιο πράγμα: να αναπτυχθεί το παιχνίδι. Επιμένω – δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί για το NBA. Οι ομάδες που ήταν πολύ επικριτικές το 2000 για την Euroleague, όπως ο Παναθηναϊκός και η Μακάμπι, είναι σήμερα οι σημαιοφόροι του τουρνουά. Αυτή η στάση δεν πρέπει να επαναληφθεί. Ανοιχτά μυαλά και διάλογος, ώστε αυτοί οι δύο κόσμοι να μπορέσουν να συγκλίνουν, επειδή έχουν πολλές συνέργειες. Ας μην κλείνουμε τα μάτια μας».

