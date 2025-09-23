Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές

Η νέα σειρά Black Rabbit με πρωταγωνιστές τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν έκανε πρεμιέρα στο Netflix και ήδη συγκεντρώνει αντικρουόμενες – αλλά κυρίως αρνητικές – κριτικές από τον διεθνή Τύπο, ωστόσο οι θεατές δείχνουν πως αγάπησαν από την πρώτη στιγμή την νέα σειρά καθώς την έχουν βαθμολογήσει με 7/10 στο IMDB που θεωρείται μια καλή βαθμολογία.

Σκληρή κριτική από Guardian και Variety

Η Lucy Mangan στον Guardian χαρακτήρισε την σειρά «αδιακόπως θλιβερή», σχολιάζοντας πως οι δύο ηθοποιοί «υποδύονται δύο αδέλφια τόσο κακώς γραμμένα και τόσο ηλίθια που δεν μπορείς να τα συμπαθήσεις». Στο ίδιο μήκος κύματος, η Alison Herman στο Variety τόνισε πως πρόκειται για «κουραστική και ξεπερασμένη σειρά», όπου ακόμη και το ταλέντο των δύο πρωταγωνιστών δεν καταφέρνει να δώσει βάθος στους χαρακτήρες.

Η υπόθεση

Οι Λο και Μπέιτμαν ενσαρκώνουν τους αδελφούς Τζέικ και Βινς Φρίντκιν, παιδιά της εργατικής τάξης από το Κόνι Άιλαντ, μεγαλωμένα σε βίαιο οικογενειακό περιβάλλον με έναν αλκοολικό πατέρα. Οι δυο τους δημιούργησαν νεανικό συγκρότημα τύπου Nirvana, μέχρι που η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά του Βινς το διέλυσε.

Αργότερα, ο Τζέικ ασχολείται με τη διαχείριση ενός ταλαντούχου μουσικού και μαζί με τον Βινς ανοίγουν το Black Rabbit, ένα τριώροφο κλαμπ που εξελίσσεται σε στέκι της μποέμ Νέας Υόρκης. Ωστόσο, η επιτυχία τους δεν κρατά για πολύ: οι οικογενειακές συγκρούσεις, τα χρέη σε γκάνγκστερς και τα μυστικά του παρελθόντος πυροδοτούν νέες καταστροφικές εξελίξεις.

Ένα «φορτωμένο» σενάριο

Οι κριτικοί συμφωνούν ότι η αφήγηση είναι υπερβολικά περίπλοκη, με δευτερεύοντες χαρακτήρες και πλοκές που μένουν ανολοκλήρωτες. Ο Βινς παρουσιάζεται ως ένας εγωιστής και αυτοκαταστροφικός ήρωας που δύσκολα κερδίζει τη συμπάθεια του κοινού, ενώ ο Τζέικ σκιαγραφείται περισσότερο ως «σωτήρας» του αδελφού του, χωρίς ξεκάθαρη προσωπικότητα.

Η Lucy Mangan επισημαίνει ότι «ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει πολύ γρήγορα για τον θεατή», καθώς το έργο καταλήγει σε μια προβλέψιμη κατάληξη, χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη χαρακτήρων.

Μεγάλες φιλοδοξίες, μικρή ανταπόδοση

Παρά τις καλές ερμηνείες, ιδίως του Τζουντ Λο, η σειρά φαίνεται να «προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά», με αποτέλεσμα να χάνει τη σαφήνεια που απαιτείται για να συγκινήσει το κοινό. Στο τέλος, όπως σημειώνει ο Guardian, «το Black Rabbit μοιάζει σχεδόν – αλλά όχι εντελώς – με μια υπέροχη διαδρομή».

📌Το Black Rabbit προβάλλεται τώρα στο Netflix.

