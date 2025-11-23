Μπλακ-άουτ και ήττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας

Μπλακ-άουτ και ήττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας
23 Νοέ. 2025 17:18
Παρότι ο αγώνας είχε θεωρηθεί ότι παίζουν δύο ομάδες που είχαν από δύο βαθμούς η κάθε μία, μάλλον οι Πατρινές αθλήτριες αδίκησαν τους εαυτούς τους και παραδόθηκαν στις ορέξεις των φιλοξενουμένων  που δίκαια πήραν την νίκη με σκορ 23-36 για την 6η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Για άλλη μια φορά τα πολλά λάθη στην μεταβίβαση της μπάλας έδιναν το δικαίωμα στις φιλοξενούμενες να φτάνουν γρήγορα στο εύκολο γκολ και να πάρουν την νίκη που τόσο πολύ κυνήγησαν.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Μαραγκού, Ρούπα 1, Γρηγορία Γεωργίου 2, Ελευθερία Γεωργίου 2, Χριστοπούλου, Λιβάνη, Κουτελιέρη, Λούη 6, Χαμίτι 9, Τσαγκαράτου 3, Τσινιά, Ρώση, Πίκουλα.

Πριν την έναρξη του αγώνα βραβεύτηκε από την Ακαδημία των Σπορ Πάτρας ΑΕ Χαντμπολ – Academy of Sports AC Patras, Greece ο δημοσιογράφος Μάνος Νεόφυτος για τα 47 χρόνια παρουσίας του στην χειροσφαίριση.

Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος του χάντμπολ το 1978 στην εφημερίδα < Αθλητική Ηχώ > και σήμερα συνεχίζει με το site του χάντμπολ το Palmare.gr

Την απονομή έκανε ο Γιάννης Κόντης που γνωρίζονται με τον Μάνο Νεόφυτο από το 1973, όταν κάλυπτε τότε το ρεπορτάζ του μπάσκετ και ο Γιάννης Κόντης ήταν από τους πρωτεργάτες της Ελληνικής διαιτησίας καλαθοσφαίρισης. Η φιλία τους συνεχίστηκε και μετέπειτα όταν ο Γιάννης Κόντης ήταν διαιτητής χειροσφαίρισης.

