Μπλόκα αγροκτηνοτρόφων σήμερα στα Χανιά, στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μπλόκα επ’ αόριστον από σήμερα Τετάρτη 29/10/2025, από τους αγροτοκτηνοτρόφους, στα Χανιά.

Μπλόκα αγροκτηνοτρόφων σήμερα στα Χανιά, στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ
29 Οκτ. 2025 9:06
Pelop News

Σε επ’ αόριστον κινητοποιήσεις με μπλόκα ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη 29/10/2025, οι αγροτοκτηνοτρόφοι στα Χανιά, τον απόηχο της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που επηρεάζει άμεσα τον κλάδο.

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου του νομού Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από σήμερα Τετάρτη 29/10/2025.

Όπως ανέφερε στο zarpanews.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Χανίων Γιάννης Βερυκάκης, αποφασίστηκε μπλόκο πάνω στην Εθνική Οδό, στο ύψος Νεροκούρου, όπου οι κτηνοτρόφοι θα κλείσουν επ’ αόριστον και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από και προς κόμβο Μουρνιών και από και π ρος κόμβο Σούδας.

Η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου στη γέφυρα Μουρνιών και στη συνέχεια με τα αγροτικά τους οχήματα θα αποκλείσουν τον ΒΟΑΚ.

«Δεν μιλάμε απλά για την καταστροφή των κτηνοτρόφων αλλά το απόλυτο φαλίρισμα, τον αφανισμό του κλάδου» ανέφερε ο κ. Βερυκάκης, εξηγώντας πως οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα την ώρα που έχουν κοπεί όλες οι ενισχύσεις, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
11:15 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Πείτε ΟΧΙ σε κάθε μορφή τυραννίας»
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάκαμψη μετά από διήμερη πτώση
11:12 Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ