Μπλόκα αγροκτηνοτρόφων σήμερα στα Χανιά, στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε επ’ αόριστον κινητοποιήσεις με μπλόκα ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη 29/10/2025, οι αγροτοκτηνοτρόφοι στα Χανιά, τον απόηχο της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που επηρεάζει άμεσα τον κλάδο.

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου του νομού Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από σήμερα Τετάρτη 29/10/2025.

Όπως ανέφερε στο zarpanews.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Χανίων Γιάννης Βερυκάκης, αποφασίστηκε μπλόκο πάνω στην Εθνική Οδό, στο ύψος Νεροκούρου, όπου οι κτηνοτρόφοι θα κλείσουν επ’ αόριστον και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από και προς κόμβο Μουρνιών και από και π ρος κόμβο Σούδας.

Η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου στη γέφυρα Μουρνιών και στη συνέχεια με τα αγροτικά τους οχήματα θα αποκλείσουν τον ΒΟΑΚ.

«Δεν μιλάμε απλά για την καταστροφή των κτηνοτρόφων αλλά το απόλυτο φαλίρισμα, τον αφανισμό του κλάδου» ανέφερε ο κ. Βερυκάκης, εξηγώντας πως οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα την ώρα που έχουν κοπεί όλες οι ενισχύσεις, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

