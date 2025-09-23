Bloomberg: Η Τουρκία σχεδιάζει μεγάλες αγορές Boeing και Lockheed Martin

Ο Ερντογάν επιδιώκει να ενισχύσει την τουρκική αμυντική βιομηχανία και να εξασφαλίσει εγχώρια παραγωγή εξαρτημάτων για τα νέα αεροσκάφη.

23 Σεπ. 2025 9:13
Pelop News

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να προγραμματίζει την αγορά εκατοντάδων επιβατικών αεροπλάνων Boeing και μαχητικών αεροσκαφών Lockheed Martin, ενώ ταυτόχρονα ασκεί πιέσεις για να κατασκευάζονται κάποια από τα εξαρτήματά τους στην Τουρκία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg News.

Στόχος της τουρκικής κυβέρνησης είναι να αντισταθμίσει τις πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη μέσω συμφωνιών για τουρκικά προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τουρκίας να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και να επεκτείνει την τεχνολογική της αυτονομία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ στον τομέα των αεροπορικών εξοπλισμών.
