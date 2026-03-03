Bloomberg: Ο πόλεμος με το Ιράν «ανάβει» τον παγκόσμιο πληθωρισμό

Ποιες χώρες θα πληρώσουν το μεγαλύτερο τίμημα

03 Μαρ. 2026 10:16
Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν πυροδοτεί νέες πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως μέσω της εκτίναξης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο –προς το παρόν– να απειλούνται οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg News που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

  • Το 50% των ερωτηθέντων αναμένει επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.
  • Παρόμοιο ποσοστό (50%) προβλέπει αύξηση πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
  • Σχεδόν 40% εκτιμά ότι θα ενισχυθεί ο πληθωρισμός και στην Κίνα.

Η κύρια πηγή πίεσης εντοπίζεται στην ανατίμηση ενέργειας (πετρέλαιο & φυσικό αέριο), ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από την λειτουργική παράλυση των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ενέργειας.

Οι οικονομολόγοι Ziad Daoud και Dina Esfandiary του Bloomberg Economics επισημαίνουν στην ανάλυσή τους ότι:

  • Εάν οι υψηλές τιμές πετρελαίου παγιωθούν, οι μεγάλοι εισαγωγείς ενέργειας – ιδίως Κίνα, Ευρώπη και Ινδία – θα υποστούν το μεγαλύτερο κόστος.
  • Αντίθετα, οι χώρες εξαγωγείς (Ρωσία, Καναδάς, Νορβηγία, ΗΠΑ) αναμένεται να ωφεληθούν από τα υψηλότερα έσοδα.

Στις ΗΠΑ, οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν απώλεια πραγματικού εισοδήματος λόγω ακριβότερων καυσίμων, ωστόσο η χώρα θεωρείται συνολικά λιγότερο ευάλωτη, καθώς η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου την έχει μετατρέψει σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας.

Η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμά ότι ο πόλεμος θα έχει περιορισμένο αρνητικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ των ΗΠΑ, της Ευρωζώνης και της Κίνας, εφόσον η σύγκρουση δεν παραταθεί σημαντικά. Σε περίπτωση μακροχρόνιας κρίσης, αναμένονται δευτερογενείς επιπτώσεις σε αεροπορικούς ναύλους, διανομές και εφοδιαστικές αλυσίδες.

