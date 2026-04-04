Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πήρα τηλέφωνο για ζευγάρι νέων αγροτών που έμεινε εκτός πληρωμών»

Τη δική του απάντηση για το πώς και γιατί εμφανίζεται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο Χρήστος Μπουκώρος, αφού έλαβε γνώση των στοιχείων που βρίσκονται πλέον στη Βουλή. Ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να εξήγησε σε συνομιλητές του ότι πράγματι επικοινώνησε με την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως –όπως υποστηρίζει– το έκανε για μια περίπτωση που θεωρούσε κραυγαλέα άδικη: ένα ζευγάρι νέων αγροτών που είχε αποκλειστεί από τις πληρωμές, παρότι διέθετε κανονικά ζωικό κεφάλαιο και λάμβανε νόμιμα ενισχύσεις επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Χρήστος Μπουκώρος περιέγραψε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά νέο ζευγάρι αγροτών, το οποίο ελάμβανε ενισχύσεις από το 2017 στο πλαίσιο τετραετούς συμβολαίου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως υποστηρίζει, μέχρι και το 2020 δήλωναν για την επιδότηση οικογενειακό βοσκότοπο, με συμβόλαια που υπήρχαν από παλαιότερα και ήταν κανονικά δηλωμένα στην εφορία, με καταβολή ΕΝΦΙΑ.

Κατά την εκδοχή του, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν, μετά τον θάνατο του παππού της οικογένειας, το ζευγάρι επέλεξε να μην εμφανίσει ενοικιαστήριο στο όνομα αποβιώσαντος προσώπου. Έτσι, όπως λέει, στράφηκε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας την λεγόμενη τεχνική λύση, έχοντας υποβάλει εγκαίρως σχετικό αίτημα την άνοιξη του 2021. Υποστηρίζει μάλιστα ότι η τεχνική λύση δεν δίνεται κατά την αίτηση, αλλά λίγο πριν από την πληρωμή, γεγονός που άφηνε τους παραγωγούς μετέωρους μέχρι την τελική εκκαθάριση.

Ο βουλευτής αποδίδει την εμπλοκή του σε απόφαση που λήφθηκε λίγο πριν από τις πληρωμές του 2021. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, στα τέλη Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς το ζευγάρι διαπίστωσε ότι δεν πληρώθηκε, επειδή είχε εκδοθεί ΚΥΑ με βάση την οποία όσοι είχαν περάσει από νοικιασμένο ιδιωτικό βοσκότοπο σε τεχνική λύση αποκλείονταν από τις πληρωμές. Κατά την ερμηνεία του ίδιου, η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση λειτούργησε αναδρομικά και έβγαλε εκτός ενίσχυσης παραγωγούς που είχαν πραγματικά ζώα και ουσιαστική αγροτική δραστηριότητα.

Στη δική του αφήγηση, το τηλεφώνημα προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά έγινε όταν ο παραγωγός υπέβαλε ένσταση διαμαρτυρόμενος ότι, ως νέος αγρότης, έμενε απλήρωτος. Ο ίδιος φέρεται να λέει ότι τότε ρώτησε αν είναι δυνατόν «να κλωτσάμε νέους ανθρώπους», παρουσιάζοντας την παρέμβασή του ως πολιτική πίεση υπέρ ενός κατά τη γνώμη του δίκαιου αιτήματος και όχι ως απόπειρα παράτυπης εξυπηρέτησης.

Επικαλείται επίσης το γεγονός ότι, όπως λέει, περίπου έντεκα μήνες αργότερα η επόμενη υπουργική απόφαση του Γιώργου Γεωργαντά κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς και επιτρέποντας την πληρωμή σε όσους είχαν ζώα. Αυτό, κατά τον ίδιο, αποτελεί απόδειξη ότι η δική του παρέμβαση αφορούσε μια υπαρκτή αδικία και όχι αίτημα εξωθεσμικής τακτοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χρήστος Μπουκώρος φέρεται να χαρακτηρίζει το αίτημα που υπέβαλε «ηθικό, δίκαιο και νόμιμο», επιμένοντας ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την αναδρομική εφαρμογή της επίμαχης ΚΥΑ. Όπως φέρεται να λέει, η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να είχε καλές προθέσεις, αλλά η αναδρομικότητά της «εκτέλεσε» κανονικούς παραγωγούς. Την ίδια ώρα, πάντως, το όνομά του παραμένει στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η υπόθεσή του θα εξεταστεί στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την άρση ασυλίας.

Η πολιτική και νομική σημασία της υπόθεσης βρίσκεται ακριβώς εδώ: στη σύγκρουση ανάμεσα στη δική του υπερασπιστική εκδοχή, που μιλά για παρέμβαση υπέρ πραγματικών αγροτών που αδικήθηκαν, και στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έκρινε ότι η περίπτωση πρέπει να ενταχθεί στο συνολικό πακέτο των 11 βουλευτών για τους οποίους ζητείται άρση ασυλίας. Έτσι, η τελική βαρύτητα της εμπλοκής του δεν θα κριθεί πλέον μόνο στο επίπεδο της δημόσιας επιχειρηματολογίας, αλλά και μέσα από το υλικό της δικογραφίας και την κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθεί.

