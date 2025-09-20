Σε μια ώριμη κοινωνία, ο σεβασμός προς τους θεσμούς είναι αυτονόητος.

Αναγκαία όμως είναι και η κριτική στάση απέναντί τους, όταν συντρέχουν λόγοι.

Η υπόθεση των δύο νεαρών που προφυλακίστηκαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο και στη συνέχεια αποφυλακίστηκαν, ανέδειξε μια επικίνδυνη «βιασύνη» από τους θεσμούς, αλλά και πολλών από εμάς.

Μια «βιασύνη» της οποίας θύματα έπεσαν ακόμα κι έγκυρα ΜΜΕ, που διέσυραν τη στάση μιας μητέρας που υπερασπιζόταν και επιχειρούσε να διατηρήσει το ηθικό του παιδιού της που προφυλακιζόταν αδίκως, με την περιβόητη φράση «μπράβο λεβέντη μου».

Το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε όλοι είναι πως η πραγματικότητα πολλές φορές είναι πιο σύνθετη από τις ανάγκες της μάζας (ή και κάποιων εξουσιών) και πως κάθε κρίσιμη υπόθεση είναι μοναδική και ξεχωριστή και πρέπει να αξιολογείται με νηφαλιότητα, χωρίς συναισθηματικές εκρήξεις ή επικοινωνιακές σκοπιμότητες.

