Χαλκιδική: Προφυλακιστέος ένας από τους αστυνομικούς της Τροχαίας που έκαναν τα «στραβά μάτια» και ζητούσαν φακελάκια

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, δωροδοκία, ψευδής βεβαίωση, κατάχρηση εξουσίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες

16 Δεκ. 2025 19:12
Μετά την απολογία του στον ανακριτή προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων αστυνομικών που υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα στη Χαλκιδική και κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε σοβαρή υπόθεση διαφθοράς με «φακελάκια».

Μετά τις κακουργηματικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους οι τρεις αστυνομικοί, δύο άνδρες και μια γυναίκα, απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο ένας εκ των κατηγορουμένων πήρε τον δρόμο για τη φυλακή ενώ οι άλλοι δύο αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, ενώ ανάμεσά τους είναι και ένας κατώτερος αξιωματικός. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορούνται ότι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης λάμβαναν αθέμιτα ωφελήματα σχετικά με ψευδείς βεβαιώσεις και μη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, δωροδοκία, ψευδής βεβαίωση, κατάχρηση εξουσίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μέλος της οργάνωσης φέρεται να απαίτησε ωφέλημα προκειμένου να μη βεβαιώσει τροχονομική παράβαση σε οδηγό φορτηγού, με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα και οικονομική και από την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025, προέβαιναν σε τέλεση εγκλημάτων σχετικά με την Υπηρεσία.

Ο τρόπος δράσης
Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανέπτυσσαν τη δράση τους σε τρία πεδία μέσω επιλεκτικών τροχονομικών ελέγχων, στοχεύοντας οδηγούς επαγγελματικών και λοιπών οχημάτων που, λόγω της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είχαν τη δυνατότητα παροχής αθέμιτων ωφελημάτων.

