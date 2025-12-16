«Ούτε τα μισά δεν ισχύουν» υποστηρίζει η 55χρονη που φέρεται να βίαζε τον γιο της οικιακής της βοηθού

Πρόκειται για μία σοκαριστική υπόθεση, αυτή που η ερευνά η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα κατηγορείται για τον επί 9 χρόνια βιασμό του τότε ανήλικου γιου της οικιακής της βοηθού.

Σύμφωνα με την καταγγελία του βιασμού, η 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν εκείνος ήταν 9 ετών, μέσα στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Κατά την σχετική καταγγελία, ο εφιάλτης για το αγόρι κράτησε 9 ολόκληρα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Η γυναίκα φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του αγοριού, καθώς και το γεγονός ότι μητέρα και παιδί διέμεναν στην οικία της, για να προχωρά στις αρρωστημένες πράξεις της. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος βρέθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο Άγιον όρος, όπου αποκάλυψε στους μοναχούς τον εφιάλτη που βίωνε τα τελευταία 9 χρόνια από την 55χρονη. Όταν ο νεαρός επέστρεψε, ανοίχτηκε και στην μητέρα του.

«Δεν είχα πού να μείνω με το παιδί και πρότεινε η ίδια (να μείνουμε μαζί της). Χρόνια ολόκληρα (την ήξερα). Μας φιλοξενούσε, δεν έδινα χρήματα εγώ στο σπίτι, μας βοηθούσε. Δεν είχα καταλάβει καθόλου τι γίνεται, έπαιζε θέατρο. Το παιδί μάλλον δεν άντεξε, το παιδί προσπαθεί να δείχνει ότι είναι καλά. Σπουδάζει πλέον τώρα», είπε στο Live News, η μητέρα του 18χρονου σήμερα αγοριού.

«Ούτε τα μισά δεν ισχύουν. Όταν θα έρθει η ώρα της Δικαιοσύνης, θα τα πω όλα εκεί. Δεν δούλευε σε εμένα, απλά ήταν φιλοξενούμενή μου», τόνισε από την πλευρά της η 55χρονη μιλώντας στο Live News.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



