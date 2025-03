Χαμάς: Βίντεο με Ισραηλινό όμηρο

Νέο βίντεο έδωσε σήμερα (29/3) η Χαμάς στη δημοσιότητα, στο οποίο εμφανίζεται Ισραηλινός όμηρος που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση στο νότιο Ισραήλ.

Το βίντεο διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά.

Δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί η ημερομηνία κατά την οποία βιντεοσκοπήθηκε ο όμηρος που ονομάζεται Ελκάνα Μποχμπότ.

Ο όμηρος μιλάει εβραϊκά, υψώνει τα χέρια του και ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση να φροντίσει για την απελευθέρωσή του.

Διαβεβαιώνει μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του βίντεο ότι ο ίδιος ζήτησε να γυρίσει το βίντεο και δεν πιέστηκε από τη Χαμάς.

The family of Elkana Bohbot gave permission to publish the propaganda video released by Hamas a short time ago.

Statement from Elkana’s family:

“We are anxious and worried. How much longer can Elkana survive in the hell of Gaza?

We implore the Israeli public in the strongest… pic.twitter.com/oaWedwJlzI

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) March 29, 2025