Χαμένη ευκαιρία;

Ο Προαστιακός της Πάτρας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι καθημερινή ανάγκη για χιλιάδες πολίτες που μετακινούνται για δουλειά, σπουδές, υποχρεώσεις. Κι όμως, αντί να ενισχυθεί, έχει καταλήξει θύμα αδιαφορίας.

ΟΣΕ και Hellenic Train παίζουν το γνωστό παιχνίδι των ευθυνών, λες και το ζητούμενο είναι ποιος θα φταίει περισσότερο και όχι πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος.

Τα λεωφορεία είναι πρόχειρη λύση που δεν καλύπτει τις ανάγκες μιας πόλης που ασφυκτιά κυκλοφοριακά.

Ο προαστιακός έχει παραγκωνιστεί, χωρίς σχέδιο αναβάθμισης. Ενα μεταφορικό μέσο που ήταν πλεονέκτημα, έχει καταντήσει απογοήτευση, και το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι τοπικοί φορείς, απλά παρακολουθούν.

