Χαμόγελα σε Ριγανόκαμπο-Εγλυκάδα από την αυξημένη αστυνόμευση

Ικανοποίηση προκάλεσαν στους κατοίκους σε Εγλυκάδα και Ριγανόκαμπο τα μέτρα αυξημένης αστυνόμευσης από την ΕΛΑΣ. Κι έπεται και συνέχεια…

Χαμόγελα σε Ριγανόκαμπο-Εγλυκάδα από την αυξημένη αστυνόμευση Ο καταυλισμός σε Εγλυκάδα-Ριγανόκαμπο από ψηλά
29 Νοέ. 2025 13:00
Pelop News

«Τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κι όχι μόνο δεν πρέπει να ατονήσουν, αλλά επιβάλλεται να ενταθούν και οι έλεγχοι σε καταλύματα και οχήματα στην περιοχή». Αυτό είναι το μήνυμα της συντονιστικής επιτροπής των Συλλόγων του Ανατολικού Τομέα στη συνάντηση που είχαν χθες με την τοπική ΕΛΑΣ για τον καταυλισμό στον Ριγανόκαμπο. Παρόντες ήταν οι Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μιχάλης Κόκκινος, Χρήστος Σολωμός, Θόδωρος Τζόβολος και ο πρόεδρος της ΑΕΤ Νίκη Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι ζήτησαν από τον γενικό περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή Δυτικής Ελλάδας υποστράτηγο Θόδωρο Τσάτσαρη, από τον αστυνομικό διευθυντή Αχαΐας ταξίαρχο Γιάννη Μπούμη και τον διοικητή της Ασφαλείας Πατρών Γιάννη Σταθούλια να διατηρούν την τοπική ΕΛΑΣ σε διαρκή επιφυλακή. Πέρα από τη σταθερή περιπολία αστυνομικού οχήματος, συζητήθηκε και το ζήτημα των συχνών πυρκαγιών, για το οποίο θα υπάρξει ανάγκη παρέμβασης και από Πυροσβεστική και Εισαγγελία. Κάτοικοι της Εγλυκάδας και του Ριγανοκάμπου μετέφεραν στην «Π» την ικανοποίησή τους για τα νέα μέτρα και ζήτησαν εντατικοποίηση στους ελέγχους, προκειμένου να συνεχίσει η μείωση στα παραβατικά φαινόμενα.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Την ίδια ώρα που ξεκίνησαν οι περιπολίες της ΕΛΑΣ στον καταυλισμό του Ριγανοκάμπου, οι συνδικαλιστές αστυνομικοί καταγγέλλουν ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό.
«Ως Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας είχαμε από την πρώτη στιγμή εκφράσει την αντίθεσή μας στην τοποθέτηση όλων των συναδέλφων που μετατίθενται στον νομό στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Δυτικής Αχαΐας, επισημαίνοντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα της συγκεκριμένης περιοχής της Πάτρας» δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αχαΐας, Γιώργος Αγγελόπουλος.
«Παρά τις επισημάνσεις μας, οι υπηρεσιακοί παράγοντες αποφάσισαν ότι η αστυνόμευση στον Ριγανόκαμπο θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από συναδέλφους που υπηρετούν στην Πάτρα. Η επιλογή αυτή έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης σε κρίσιμες υπηρεσίες της πόλης, οι οποίες πλέον δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε βασικά λειτουργικά τους καθήκοντα, όπως η καθημερινή αστυνόμευση, η διερεύνηση καταγγελιών και άλλα ζητήματα αστυνομικής φύσεως. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι τους τελευταίους τρεις μήνες δέκα αστυνομικοί από την Αχαΐα αποσπώνται καθημερινά στην Ηλεία για τη στελέχωση του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας, ενώ άλλοι τέσσερις επί εννέα συνεχόμενους μήνες εκτελούν καθήκοντα φύλαξης κρατουμένου της ΔΑ Ηλείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Είναι σαφές ότι η ενίσχυση της Ηλείας έχει μετατραπεί σε πάγια πρακτική, όμως ο σχεδιασμός αυτός αγνοεί τις ανάγκες της Αχαΐας, η οποία αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά ζητήματα επάρκειας προσωπικού. Οι συμπολίτες μας έχουν δικαίωμα σε επαρκή αστυνόμευση και ασφάλεια, και αυτό πρέπει να ληφθεί άμεσα υπόψη από όσους καταρτίζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό».

 

