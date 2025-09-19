«Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα

Τo «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε την εξαφάνιση ενός ανήλικου από την Αθήνα, με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (19/9/2025) το απόγευμα.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του ανήλικου αναφέρει ότι πρόκειται για τον Σεκαντάρι / Sekadary (επ.) Αράς / Arash (ον.), 15 ετών, αφγανικής καταγωγής.

Το αγόρι εξαφανίστηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 00:45 τα ξημερώματα από την περιοχή της Αθήνας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 19/09/2025 για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σεκαντάρι / Sekadary (επ.) Αράς / Arash (ον.), έχει ύψος 1.70 μ., βάρος 80 κιλά και έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο σορτς και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

