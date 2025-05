Χαμός στο Λονδίνο με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό, άνω-κάτω οι μεταφορές ΒΙΝΤΕΟ

Πραγματικά χαμός γίνεται στο Λονδίνο με τις μεταφορές. Συγκεκριμένα, πολλά και σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το δίκτυο του μετρό του Λονδίνου και η γραμμή Elizabeth λόγω εκτεταμένης διακοπής ρεύματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπλακ άουτ επηρέασε τη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης περίπου στις 14:30 (τοπική ώρα), με την παροχή ρεύματος να αποκαθίσταται λίγο αργότερα. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις και οι αναστολές δρομολογίων συνεχίζονται, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις των επιβατών.

Οι γραμμές Bakerloo και Waterloo & City έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ στη γραμμή Jubilee δεν κινούνται τρένα μεταξύ London Bridge και Finchley Road. Στη γραμμή Northern, η κυκλοφορία έχει διακοπεί μεταξύ Euston και Kennington, καθώς και νότια του Stockwell, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

A power failure on the London Underground has closed lines, according to staff at Paddington station @TfL pic.twitter.com/RUietAolB4

— Luxmy Gopal (@luxmy_g) May 12, 2025