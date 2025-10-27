Χανιά: 11χρονος σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό ατύχημα με πατίνι

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο 11χρονος έχασε τον έλεγχο του πατινιού του και έπεσε, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ και τη χειρουργική αντιμετώπιση των τραυμάτων του στο νοσοκομείο Χανίων, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ύστερα από την πτώση και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί τον διασωλήνωσαν και προχώρησαν σε επείγον χειρουργείο.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του παιδιού, ενώ η τοπική κοινωνία των Χανίων εκφράζει την αγωνία και τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του 11χρονου.

