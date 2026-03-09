Χανιά: 51χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο – Είχε αφήσει βίντεο πριν το τέλος

Θλίψη προκάλεσε η αυτοκτονία ενός 51χρονου άνδρα στα Χανιά, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε απόμερο σημείο της περιοχής. Ο άνδρας είχε αφήσει πίσω του σημείωμα και βίντεο, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη του.

09 Μαρ. 2026 11:40
Pelop News

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου στα Χανιά, όπου ένας 51χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, κρεμασμένος σε δέντρο, σε απομονωμένο σημείο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας φέρεται να μετέβη με το αυτοκίνητό του σε απόμερο σημείο εκτός πόλης, όπου και προχώρησε στην πράξη του.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, έφτιαξε μια θηλιά, την κρέμασε σε δέντρο και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Νωρίτερα είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει ένα βίντεο, στο οποίο φέρεται να εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του.

Το άψυχο σώμα του εντόπισαν περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ κατά την έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του βρέθηκε σημείωμα. Σε αυτό ο 51χρονος φέρεται να είχε αφήσει οδηγίες ώστε να εντοπιστεί το βίντεο που είχε καταγράψει πριν από την πράξη του.

