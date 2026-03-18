Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στον Ασκορδαλό – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό στην περιοχή Ασκορδαλός του δήμου Πλατανιά. Στο όχημα επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα για ιατρική φροντίδα.

18 Μαρ. 2026 13:45
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Μαρτίου στο χωριό Ασκορδαλός, στον δήμο Πλατανιά Χανίων, ύστερα από τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα ένα όχημα να βρεθεί εκτός δρόμου και να καταλήξει σε γκρεμό.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο εγκλωβισμένα άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες, προκειμένου να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, στο όχημα επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Το αυτοκίνητο, μετά την πτώση του, κατέληξε πάνω σε δέντρα, γεγονός που φαίνεται πως συγκράτησε σε κάποιο βαθμό την πορεία του και απέτρεψε ακόμη σοβαρότερες συνέπειες.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν με ειδικό εξοπλισμό και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβάτες από το όχημα. Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

