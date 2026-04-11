Χανιά: Από το κάψιμο του Ιούδα ξέσπασε φωτιά σε σχολείο – Ζημιές σε αίθουσα και αυλή ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στα Χανιά, όταν φωτιά που συνδέεται με το έθιμο για το κάψιμο του Ιούδα προκάλεσε ζημιές σε σχολικό συγκρότημα. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες.

11 Απρ. 2026 15:12
Pelop News

Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας στα Χανιά το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, όταν η φωτιά που είχε ανάψει στο πλαίσιο του εθίμου για το κάψιμο του Ιούδα ξέφυγε και επεκτάθηκε στον χώρο του σχολείου. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς οι φλόγες έφτασαν σε σημεία του κτιρίου και της αυλής, αφήνοντας πίσω φθορές λίγες ημέρες πριν την επαναλειτουργία των σχολείων μετά το Πάσχα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά συνδέεται με τη λεγόμενη «φουνάρα», όπως αποκαλείται στην κρητική διάλεκτο η μεγάλη φωτιά που ανάβει για το συγκεκριμένο έθιμο. Αυτή τη φορά, όμως, το παραδοσιακό σκηνικό παραλίγο να έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε και προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του σχολικού συγκροτήματος.

Ζημιές σε πέργκολα, αυλή και αίθουσα

Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές στην πέργκολα του σχολείου, σε τμήμα της αυλής, αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας. Η εικόνα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά δείχνει ότι η επέκτασή της δεν περιορίστηκε μόνο στον εξωτερικό χώρο, γεγονός που αύξησε την ανησυχία για το μέγεθος του κινδύνου.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας γύρω από έθιμα που περιλαμβάνουν φωτιά, ειδικά όταν αυτά εξελίσσονται κοντά σε δημόσια κτίρια και χώρους όπου κινούνται ανήλικοι.

Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχαν αναφορές ότι η διευθύντρια του σχολείου είχε ήδη ενημερώσει τις Αρχές για τη συγκέντρωση κλαδιών από ανήλικους, ενόψει του καψίματος του Ιούδα. Φέρεται, μάλιστα, να είχε προηγηθεί και κάποια ένταση με γείτονα της περιοχής, στοιχείο που ενδέχεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης του περιστατικού.

Η εξέλιξη αυτή δίνει επιπλέον βάρος στα ερωτήματα για το αν υπήρχαν ενδείξεις ότι η κατάσταση μπορούσε να ξεφύγει και αν είχαν ληφθεί εγκαίρως όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης.

Παρέμβαση του Δήμου και έρευνα από την Πυροσβεστική

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Χανίων προχώρησε στον καθαρισμό του χώρου, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η αποκατάσταση της αίθουσας που υπέστη ζημιές, ώστε το σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά μετά το τέλος των πασχαλινών διακοπών.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων διενεργεί αυτεπάγγελτα έρευνα για την υπόθεση, καθώς η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε δημόσιο κτίριο. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε και επεκτάθηκε η φωτιά, αλλά και το κατά πόσο μπορούσε να είχε αποτραπεί ένα περιστατικό που για λίγο δεν πήρε ακόμη πιο επικίνδυνες διαστάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ