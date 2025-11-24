Χανιά: Δύο συλλήψεις για μπαλωθιές σε κοινωνική εκδήλωση στον Πλατανιά

Σε δύο συλλήψεις για μπαλωθιές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) σε περιοχή του Πλατανιά Χανίων, όταν εντοπίστηκαν άσκοποι πυροβολισμοί σε κοινωνική εκδήλωση.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 37 ετών, φέρονται να προέβησαν σε ρίψη πυροβολισμών στην οικία του 47χρονου. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.,

«συνελήφθησαν χθες (23.11.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά δύο ημεδαποί ηλικίας 47 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών».

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

