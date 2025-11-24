Χανιά: Δύο συλλήψεις για μπαλωθιές σε κοινωνική εκδήλωση στον Πλατανιά

Δύο άνδρες, 47 και 37 ετών, συνελήφθησαν στον Πλατανιά Χανίων για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Η αστυνομία κατέσχεσε όπλο, φυσίγγια και κάλυκες.

24 Νοέ. 2025 13:13
Pelop News

Σε δύο συλλήψεις για μπαλωθιές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) σε περιοχή του Πλατανιά Χανίων, όταν εντοπίστηκαν άσκοποι πυροβολισμοί σε κοινωνική εκδήλωση.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 37 ετών, φέρονται να προέβησαν σε ρίψη πυροβολισμών στην οικία του 47χρονου. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.,
«συνελήφθησαν χθες (23.11.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά δύο ημεδαποί ηλικίας 47 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών».

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

