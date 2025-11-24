Χανιά: Γλέντι για ρακί με μπαλωθιές και συλλήψεις

Σε περιοχή του δήμου Πλατανιά στα Χανιά, συνελήφθησαν 47χρονος και 37χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Όλα συνέβησαν την Κυριακή, κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού σε σπίτι για να… βγάλουν την ρακί, σύμφωνα με το cretapost.gr. Άτομα που βρίσκονταν στο γλέντι πυροβολούσαν με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στη γειτονιά, με κατοίκους να καλούν την αστυνομία.

Αστυνομικοί της της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν ο 47χρονος και ο 37χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

