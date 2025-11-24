Χανιά: Γλέντι για ρακί με μπαλωθιές και συλλήψεις

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Χανιά: Γλέντι για ρακί με μπαλωθιές και συλλήψεις
24 Νοέ. 2025 20:41
Pelop News

Σε περιοχή του δήμου Πλατανιά στα Χανιά, συνελήφθησαν 47χρονος και 37χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

«Χωρίς να μου μιλήσει με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε», άνδρας παρενοχλεί γυναίκες

Όλα συνέβησαν την Κυριακή, κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού σε σπίτι για να… βγάλουν την ρακί, σύμφωνα με το cretapost.gr. Άτομα που βρίσκονταν στο γλέντι πυροβολούσαν με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στη γειτονιά, με κατοίκους να καλούν την αστυνομία.

Αστυνομικοί της της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν ο 47χρονος και ο 37χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:42 Αυτά είναι τα νέα δεδομένα με τις διαφορές των σχεδίων ΗΠΑ και ΕΕ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
21:40 ΑΣ Αστραπή: Θερμή υποδοχή στον Απόστολο Παναγόπουλο
21:33 «Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή», ο Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο τον Απρίλιο
21:21 Καρατζάς: «Γλυκόπικρη η γεύση, τώρα για τη νίκη με το Παγκράτι»
21:11 Στου Ζωγράφου στη «φάκα» πιάστηκαν απατεώνες που άρπαξαν κοσμήματα με το πρόσχημα της «ραδιενέργειας»!
21:00 «Μας πνίγει το δαιδαλώδες σύστημά μας»
20:51 Γεροβασίλη: Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές σε βάρος της μέσω Διαδικτύου
20:43 ΕΚΑΒ: Έσωσε τη ζωή 72χρονου που υπέστη καρδιακή ανακοπή και ήταν χωρίς σφυγμό για 25 λεπτά!
20:41 Χανιά: Γλέντι για ρακί με μπαλωθιές και συλλήψεις
20:31 Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σε διαρκή τροχιά ανάπτυξης» 
20:21 «Χωρίς να μου μιλήσει με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε», άνδρας παρενοχλεί γυναίκες
20:11 «Τον είχε πνίξει, έλεγε ότι αν πάει σπίτι θα τον σκοτώσει», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για Νέα Πέραμο
20:00 Έμπρακτη στήριξη στους εφήβους: Εκστρατεία σε Λύκεια της Αιγιάλειας για συζήτηση
19:50 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ένα εκατομμύριο ευρώ για τη μετακίνηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
19:41 Financial Times: Συμφωνία 19 σημείων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για το τέλος του πολέμου
19:30 Η Ουκρανία θα γίνει εύκολα Λευκορωσία λόγω Τραμπ
19:21 Καιρός (25/11/2025): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Ήπειρο
19:11 «Η γυναίκα δεν είναι καλά, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης»! Επίθεση στην 55χρονη δασκάλα από τον πρώην σύζυγό της
19:00 Η υπάλληλος με… κοινό λογαριασμό!
18:52 Η «Δεύτερη Ευκαιρία» για Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις με Πτώχευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ