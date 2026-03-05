Χανιά: Η εγκληματική ομάδα σχεδίαζε επιθέσεις ακόμη και σε αστυνομικούς – Εντολές από κρατούμενο στον Κορυδαλλό

Σοβαρή υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να σχεδίαζε ακόμη και επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών αποκάλυψε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, τρεις νεαροί άνδρες κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ παράλληλα προετοίμαζαν εμπρηστικές ενέργειες.

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε ένας 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού για υποθέσεις ναρκωτικών. Παρά την κράτησή του, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να καθοδηγούσε τους συνεργούς του στα Χανιά, δίνοντάς τους εντολές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας.

Ο επιχειρησιακός «βραχίονας» της ομάδας

Ως επιχειρησιακός βραχίονας της ομάδας εμφανίζονται δύο νεαροί άνδρες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή των Χανίων και της Σούδας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να παραλάμβαναν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών, να τα μετέφεραν σε τρίτα πρόσωπα, να διατηρούσαν επαφές με άτομα του κυκλώματος και να εκτελούσαν εντολές που λάμβαναν από τον κρατούμενο.

Η επικοινωνία γινόταν κυρίως μέσω εφαρμογών που δυσκολεύουν την ταυτοποίηση των χρηστών, ενώ από την ανάλυση των συνομιλιών προέκυψε, σύμφωνα με τις αρχές, πλήρης καθοδήγηση των κινήσεων των συνεργών από τον εγκέφαλο της ομάδας.

Στο στόχαστρο ακόμη και αστυνομικοί

Ακόμη πιο ανησυχητικά ήταν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων των κατηγορουμένων.

Στις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι αντάλλασσαν φωτογραφίες αστυνομικών που είχαν συμμετάσχει στη σύλληψη του κρατούμενου, ενώ επιχειρούσαν να εντοπίσουν ακόμη και τις κατοικίες τους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η διαδικασία αυτή αποτελούσε στάδιο προετοιμασίας πιθανής επίθεσης, καθώς σε μηνύματα καταγράφονται αναφορές τόσο σε εμπρηστικές ενέργειες όσο και σε χρήση εκρηκτικών.

Η σύλληψη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Το βράδυ της 3ης Μαρτίου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο νεαρούς να κινούνται με δίκυκλο στα Χανιά.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή τους ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους καθώς και χρηματικό ποσό.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στα γραφεία της Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων όπου συνελήφθησαν.

Τι βρέθηκε στις κατ’ οίκον έρευνες

Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες τους παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων αεροβόλα όπλα, μαχαίρια και στιλέτα, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, ρόπαλο, μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό καθώς και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών ενίσχυσε την εκτίμηση των αρχών ότι η ομάδα βρισκόταν σε διαδικασία προετοιμασίας εμπρηστικών ενεργειών.

Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και βίαιων επεισοδίων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά μεταξύ άλλων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα εμπρησμού με κίνδυνο για ανθρώπους, κατοχή εμπρηστικών υλών και διακίνηση ναρκωτικών.

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι η έγκαιρη επέμβαση της Αστυνομίας απέτρεψε πιθανή σοβαρή εγκληματική ενέργεια.

