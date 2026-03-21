Χανιά: Ιερέας τραυματίστηκε όταν το αυτοκίνητό του ξέφυγε από την πορεία και έπεσε σε τοίχο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί του Σαββάτου στον κεντρικό δρόμο προς τις Στέρνες, στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν προς τις Στέρνες και το οδηγούσε ιερέας βγήκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από την πορεία του. Στη συνέχεια προσέκρουσε σε κάδους απορριμμάτων και κατέληξε πάνω σε μαντρότοιχο σπιτιού.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Λίγο αργότερα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι απεγκλώβισαν με προσοχή τον τραυματία από τη θέση του οδηγού.

Ο ιερέας είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της Τροχαίας που βρέθηκαν στο σημείο εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

