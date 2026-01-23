Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα έξω από σχολείο – Τραυματίες δύο ενήλικες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από δημοτικό σχολείο στην περιοχή Κουνουπιδιανά Χανίων, όταν οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο 48χρονος οδηγός κινούνταν ανεξέλεγκτα στον δρόμο μπροστά από τη σχολική μονάδα και έπεσε με το όχημά του πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας αλυσιδωτές συγκρούσεις και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο ενήλικες, ενώ ένα παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων για εξετάσεις, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Το αυτοκίνητο του οδηγού κατέληξε πάνω στον μαντρότοιχο του σχολείου, ενώ τα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα υπέστησαν σοβαρές φθορές από τις διαδοχικές συγκρούσεις. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, που προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και αρχικά δεν συνεργαζόταν με τους αστυνομικούς.

Το αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του υπερέβαιναν κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ποινικές και διοικητικές ενέργειες.

