Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα έξω από σχολείο – Τραυματίες δύο ενήλικες

Τροχαίο περιστατικό με οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ σημειώθηκε έξω από δημοτικό σχολείο στα Χανιά, την ώρα αποχώρησης των μαθητών. Δύο ενήλικες τραυματίστηκαν, ενώ ένα παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα έξω από σχολείο – Τραυματίες δύο ενήλικες
23 Ιαν. 2026 11:06
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από δημοτικό σχολείο στην περιοχή Κουνουπιδιανά Χανίων, όταν οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο 48χρονος οδηγός κινούνταν ανεξέλεγκτα στον δρόμο μπροστά από τη σχολική μονάδα και έπεσε με το όχημά του πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας αλυσιδωτές συγκρούσεις και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο ενήλικες, ενώ ένα παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων για εξετάσεις, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Το αυτοκίνητο του οδηγού κατέληξε πάνω στον μαντρότοιχο του σχολείου, ενώ τα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα υπέστησαν σοβαρές φθορές από τις διαδοχικές συγκρούσεις. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, που προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και αρχικά δεν συνεργαζόταν με τους αστυνομικούς.

Το αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του υπερέβαιναν κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ποινικές και διοικητικές ενέργειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:13 Άστρος Κυνουρίας: Τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό – Η Βουλή αναλαμβάνει τη στήριξη του ανήλικου παιδιού του
12:02 Στα χέρια της αστυνομίας στην Αμαλιάδα γυναίκα με ποινή φυλάκισης για κλοπή
11:57 Αγρίνιο: Σύλληψη γυναίκας με καταδικαστική απόφαση για κλοπή – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών
11:55 Φυματίωση σε φυλακές Κασσαβέτειας: Ανήλικος και ενήλικος κρατούμενος με ενεργή νόσο – Έλεγχοι σε όλους τους κρατούμενους
11:51 Κυλλήνη: Συλλήψεις για αυτοσχέδιους καταυλισμούς χωρίς υποδομές – Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
11:50 Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών
11:49 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου
11:47 Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»
11:45 Αχαΐα: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας – Οδήγηση χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ
11:38 Συναγερμός για τη γρίπη: Δύο παιδιά στη ΜΕΘ, διασωληνωμένο 3χρονο – Αύξηση 30% στις παιδιατρικές νοσηλείες
11:35 Πάτρα: Παράνομο ρεύμα σε σπίτια – Δύο άνδρες στα χέρια της αστυνομίας
11:30 Πάτρα: Ασθενείς λιμνάζουν στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ – Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε κλινικές
11:26 Λαθραία τσιγάρα σε σπίτι στην Πάτρα – Συνελήφθη γυναίκα
11:23 Δήμος Ερυμάνθου: Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2026 με έμφαση σε έργα, κοινωνική πολιτική και καθημερινότητα
11:22 Πάτρα: Το «Πανεπιστήμιο πάει Καρναβάλι»
11:20 Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ευκαιρίες
11:18 Σοκ στο Ασβεστοχώρι: 14χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 16χρονη αδελφή του
11:14 Σχέδιο Τραμπ για Γροιλανδία: Πυραύλοι, βάσεις και πρόσβαση «χωρίς τέλος»
11:11 Μαρία Καρυστιανού: «Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα» – Αιχμές για τη δίκη των Τεμπών και το νέο πολιτικό εγχείρημα
11:10 Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ