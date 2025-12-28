Χανιά: Οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός αυτοκίνητου, που νωρίτερα σήμερα το πρωί (28/12), έπεσε σε γκρεμό σε περιοχή του Σέμπρωνα του δήμου Πλατανιά, στα Χανιά.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και δυνάμεις της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από το αυτοκίνητο χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

