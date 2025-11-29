Χανιά: Συνελήφθη οδηγός που αγνοείσαι τροχονόμο έξω από δημοτικό

Αναστάτωση επικράτησε έξω από δημοτικό σχολείο των Χανίων, όταν ένας 37χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και τα σήματα του σχολικού τροχονόμου, δυσχεραίνοντας έτσι την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Ο σχολικός τροχονόμος προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα Τροχαίας Χανίων, με τους αστυνομικούς να ξεκινούν έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Το πρωί της Παρασκευής, ο 37χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, του βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

