Χανιά: Συνελήφθη οδηγός που αγνοείσαι τροχονόμο έξω από δημοτικό

Ο σχολικός τροχονόμος προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα Τροχαίας Χανίων, με τους αστυνομικούς να ξεκινούν έρευνα για το περιστατικό

Χανιά: Συνελήφθη οδηγός που αγνοείσαι τροχονόμο έξω από δημοτικό
29 Νοέ. 2025 19:50
Pelop News

Αναστάτωση επικράτησε έξω από δημοτικό σχολείο των Χανίων, όταν ένας 37χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και τα σήματα του σχολικού τροχονόμου, δυσχεραίνοντας έτσι την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Ο σχολικός τροχονόμος προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα Τροχαίας Χανίων, με τους αστυνομικούς να ξεκινούν έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Το πρωί της Παρασκευής, ο 37χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, του βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:17 ΕΤΑΔ: Σχέδιο αξιοποίησης των Ξενία και τουριστικών ακινήτων – Νέες μισθώσεις, εντός και του Καλεντζίου
21:05 Χάρτης Πληρωμών 1–5 Δεκεμβρίου: Ποια επιδόματα καταβάλλονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
20:58 Ο ΑΟ Αιγιαλέων επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Πετρούπολη
20:53 Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα τα βρήκαν με τον Γιώργο Τσαλίκη
20:41 Μαρόκο: Οπαδός πετά σπάτουλα σε παίκτες του CAF Champions League ΒΙΝΤΕΟ
20:38 Επέλαση από την Ολυμπιάδα-«Καθάρισε» με τρίποντο τον Νηρέα
20:30 Ο Ζελένσκι ταξιδεύει για το Παρίσι τη Δευτέρα
20:29 Ο ΝΟΠ βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό – Τώρα «τελικός» με τον ΝΟ Χανίων
20:21 Η προπόνηση που «δίνει χρόνια ζωής» στους 60χρονους
20:14 Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου – Φωτογραφίες
20:09 Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus
20:05 Προμηθέας: Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στην Πάτρα ο Σεγκούρα – Τι ισχύει με Μακ Κάλουμ και Πόλιπακ
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η «Ιθάκη» ξανά στα φώτα της ράμπας
19:57 Οι Ανδρες της ΝΕΠ δύσκολη αποστολή στη Θεσσαλονίκη
19:50 Χανιά: Συνελήφθη οδηγός που αγνοείσαι τροχονόμο έξω από δημοτικό
19:45 Με 34άρι τον Κίερ ο Απόλλων συνέχισε το σερί με Σαρωνίδα
19:41 Σεπόλια: Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα – Συνελήφθη 36χρονος
19:33 Αγχώθηκε, αλλά νίκησε το Παγκράτι η Ενωση – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά
19:29 «Βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά: Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες
19:20 Καιρός: Νέο κύμα βροχών από Πέμπτη – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια που δεν βλέπει «χιονιά»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ