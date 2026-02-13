Χανιά: Το μυστήριο του «Αόρατου Μπάμπη» λύνεται – Παιδικός φίλος τον αναγνώρισε μετά από μήνες αναζήτησης

Ένας άνδρας που για μεγάλο διάστημα παρέμενε χωρίς σαφή ταυτότητα και προσωπικό παρελθόν, γνωστός στα Χανιά ως «Αόρατος Μπάμπης», φαίνεται πλέον να αποκτά ξανά όνομα και ιστορία. Η υπόθεσή του ξεκίνησε στις 8 Απριλίου 2024, όταν εντοπίστηκε να περιπλανιέται στον Δημοτικό Κήπο Χανίων.

Φορούσε μαύρα ρούχα και στρατιωτικά μποτάκια και δήλωνε ότι ονομάζεται Χαράλαμπος Βωβός, 44 ετών, χωρίς όμως να θυμάται τίποτε άλλο για τη ζωή ή την οικογένειά του. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», όπου παρέμεινε για νοσηλεία, καθώς δεν εντοπίστηκαν συγγενείς.

Τον Αύγουστο του 2024, η Γραμμή Ζωής δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μέσω Silver Alert, ζητώντας πληροφορίες. Παρά τη δημοσιότητα, κανείς δεν ανταποκρίθηκε τότε, με αποτέλεσμα στην τοπική κοινωνία να επικρατήσει το προσωνύμιο «Αόρατος Μπάμπης».

Η εξέλιξη ήρθε μετά την προβολή της ιστορίας του στην τηλεοπτική εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Ένας άνδρας επικοινώνησε με τις Αρχές και το νοσοκομείο, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του έναν παιδικό φίλο.

Όπως ανέφερε, είχαν φοιτήσει μαζί στο ΕΠΑΛ Ταύρου στην ειδικότητα μηχανικών αυτοκινήτων και διατηρούσαν στενή φιλία, με τον ίδιο να τον γνωρίζει ως Μπάμπη Σιόμπο. Μάλιστα, έστειλε παλιές φωτογραφίες και στοιχεία που ενίσχυσαν την ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με τον φίλο του, ο άνδρας είχε στενή σχέση με τη μητέρα και την αδελφή του. Μετά το διαζύγιο των γονιών, η οικογένεια μετακόμισε στα Χανιά, ενώ η επαφή τους χάθηκε όταν άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Μια προσπάθεια προτροπής για ιατρική βοήθεια φέρεται να στάθηκε η αφορμή για την οριστική διακοπή επικοινωνίας.

Η αστυνομική έρευνα επιβεβαίωσε ότι γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979 και ότι η μητέρα του, περίπου 83 ετών, βρίσκεται εν ζωή. Οι Αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια εντοπισμού συγγενών, με στόχο να υπάρξει υποστήριξη και οι προϋποθέσεις για μια νέα αρχή στη ζωή του.





