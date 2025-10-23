Χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την Γεροβασίλη

Μπάχαλο επικράτησε στην αίθουσα συνεδρίασης των μελών της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά πάντων με αφορμή την απόφαση να επιβληθεί “χρονοκόφτης” στα μικρόφωνα της Ολομέλειας.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν όπως καταγγέλουν μέλη της Διάσκεψης, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θεώρησε σκόπιμο να υψώσει το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να βιντεοσκοπήσει – φωτογραφήσει την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.

Συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην βουλευτή και πρώην υπουργό της ΝΔ απευθύνοντας βαρύτατες κατηγορίες για την υπόθεση Siemens για το τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε όχημα της ασφάλειάς της κ.α. Σε εκείνο το σημείο η κα Μπακογιάννη γύρισε την καρέκλα της και την κοιτούσε με αποτέλεσμα η κα Κωνσταντοποπυλου να σηκώσει το κινητό της και να την καταγράψει. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο της Βουλής Ολγα Γεροβασίλη η οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα.

«Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;» ανέφερε χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να μπει και η ίδια στο στόχαστρο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!” είπε ενώ επέκτεινε την κριτική της προς το σύνολο των μελών της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας ότι “ξεπλένουν” την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η κα Μπακογιάννη αποκάλεσε “υστερική” την κα Κωνσταντοπούλου.

