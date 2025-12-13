Χαρακόπουλος στη Βουλή: Πολιτική σταθερότητα, ευρωπαϊκή αναβάθμιση και «δίχτυ» στήριξης σε νοικοκυριά – νέους

Με αιχμή την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και αναφορά στη «νέα κατηγορία» στην οποία, όπως είπε, έχει ανέλθει η Ελλάδα, ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, τοποθετήθηκε στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026. Εξήρε την οικονομική πορεία της χώρας, την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup και τις φοροελαφρύνσεις που προβλέπει ο προϋπολογισμός, ενώ έκανε αναφορά και στις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ανέβηκε στο βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 και ξεκίνησε την ομιλία του με σαφή αναφορά στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας. Όπως τόνισε, τα όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και όσα έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον, μπορούν να υλοποιηθούν μόνο σε σταθερό πολιτικό περιβάλλον, σε μια εποχή όπου διεθνείς αναταράξεις και κρίσεις καθιστούν κάθε πειραματισμό επικίνδυνο. «Ο προϋπολογισμός του 2026 αντανακλά την Ελλάδα της αισιοδοξίας και της αυτοπεποίθησης», είπε, καλώντας τους βουλευτές να τον υπερψηφίσουν.

Στη συνέχεια, ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στάθηκε στη συνολικότερη εικόνα της χώρας, σημειώνοντας ότι η οικονομική πορεία της Ελλάδας επιβεβαιώνει «με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο» την αναβάθμιση του διεθνούς της προφίλ. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα πέρασε από μια δεκαετία μνημονίων και βαθιάς κρίσης, που παραλίγο να την οδηγήσει εκτός της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά πλέον παρουσιάζεται ως παράδειγμα σταθερότητας, ανάπτυξης και δημοσιονομικής πειθαρχίας. Όπως είπε, η χώρα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και αποπληρώνει νωρίτερα το χρέος που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητη. Κατά τον ίδιο, η επιλογή ελληνικής υποψηφιότητας στην κορυφή της οικονομικής πολιτικής της ευρωζώνης αποτελεί «εθνική επιτυχία» και επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που εμπνέει η σημερινή Ελλάδα στις αγορές και στους εταίρους της.

Ο κ. Χαρακόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς και στις φοροελαφρύνσεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2026, κάνοντας λόγο για ένα «στοχευμένο κύμα μειώσεων» που θα ενισχύσει μόνιμα το διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πολιτικές στήριξης οικογενειών, νέων και ευάλωτων ομάδων, επισημαίνοντας ότι οι φορολογικές παρεμβάσεις για την απόκτηση παιδιών και την ενίσχυση της νεανικής εργασίας αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, με ένα αναβαθμισμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την αποτροπή κάθε απειλής.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναγνώρισε ότι τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου βασίζονται σε πραγματικές δυσκολίες που συσσωρεύτηκαν με την πάροδο του χρόνου. Τόνισε όμως ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία –όπως είπε– στηρίζουν διαχρονικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, είναι η μόνη που μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις. Υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός αναμένει τις επίσημες αντιπροσωπείες των μπλόκων, με ιεραρχημένα αιτήματα, ώστε να προχωρήσει ο διάλογος. «Δεν είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα», είπε χαρακτηριστικά. «Απέναντί μας είναι μόνο τα προβλήματα».

