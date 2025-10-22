«Χάσαμε το κοριτσάκι μας, τον άγγελό μας, οι φίλες της μας είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ» συγκλονίζει ο παππούς της 16χρονης

Βαρύ το πένθος στο οποίο έχει βυθιστεί η οικογένεια της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι, έπειτα από ανακοπή που υπέστη.

Γκάζι, θάνατος 16χρονης: Το τεράστιο ερωτηματικό και τι ερευνά η Αστυνομία

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (19.10.2025) όταν η 16χρονη βρισκόταν για διασκέδαση σε κλαμπ στο Γκάζι, όπου ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω από το μαγαζί και έπεσε στη συνέχεια λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις «1:50 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ για ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18».

Την ίδια αιτία θανάτου φέρεται να έδωσε και το νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της ανήλικης, στους συγγενείς της, όπως αναφέρει ο παππούς της στο newsit.gr.

«Χάσαμε το κοριτσάκι μας, τον άγγελό μας. Δεν ξέρω τι έγινε και έφυγε έτσι η εγγονή μου, από το νοσοκομείο μας είπαν ανακοπή, δεν μας έχουν πει τίποτε άλλο και περιμένουμε και τις υπόλοιπες τοξικολογικές, οι φίλες της μας είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ», εξήγησε συγκινημένος ο παππούς της 16χρονης, μιλώντας στο newsit.gr.

Και συμπλήρωσε: «Είχε βγει με τις φίλες της βόλτα και κατά τις 23:00 το βράδυ κάλεσε την μητέρα της και της είπε “μαμά θα καθυστερήσω λίγο” και το κορίτσι καθυστέρησε ως τις 2 και οι φίλες της που ήταν μαζί μας είπαν ότι βγήκαν έξω από το μαγαζί αλλά έπρεπε να γυρίσουν μέσα για να κόψουν μια τούρτα και εκείνη την στιγμή αισθάνθηκε μια δυσφορία, ζαλάδα δεν μπορώ να καταλάβω και τι μας λένε οι φίλες της».

«Έκατσε λοιπόν στο πεζοδρόμιο και γονάτισε κάτω και χτύπησε πίσω σε μια τζαμαρία, αλλά ούτε η τζαμαρία έσπασε, ούτε αιμάτωμα είχε το παιδί ούτε τίποτα… “Έφυγε” αμέσως το κοριτσάκι μας, 16 ετών κοπελάρα, σήμερα κάναμε την κηδεία της και ακόμη δεν μπορώ να γυρίσω σπίτι μου», κατέληξε ο παππούς της.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ που παρείχε τις πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ στο άτυχο κορίτσι, με τις προσπάθειές των διασωστών ωστόσο να είναι μάταιες, αφού δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Έτσι την μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ μέσα στο μαγαζί και έχουν ήδη κατασχεθεί ποτά και μπουκάλια.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της 16χρονης γνωστοποίησε το τραγικό συμβάν στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας και άμεσα κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε: «Οι διασώστες του ΕΚΑΒ την βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το club. Δεν γνωρίζουν σίγουρα αν βγήκε έξω από το συγκεκριμένο κλαμπ ή μεταφέρθηκε εκεί από αλλού. Στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, πάντως διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στις 2.32.

Ήταν απλοϊκή και άσφυγμη (σ.σ. χωρίς αναπνοή και σφυγμό). Έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, η οποία απέβη άκαρπη. Είναι πιθανή η χρήση ουσιών, πέραν του αλκοόλ και γι’ αυτό θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις».

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν μάρτυρες καθώς και τις συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία προκλήθηκε ο αιφνίδιος θάνατος της ανήλικης. Παράλληλα έχει διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή στο κορίτσι προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



