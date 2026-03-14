Χατζηδάκης από Λάρισα: Πληρωμές έως 1 δισ. στους αγρότες μέχρι τον Ιούνιο και νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη Θεσσαλία

Στο ύψος των αγροτικών ενισχύσεων που, όπως είπε, θα καταβληθούν έως το τέλος του Ιουνίου στάθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το Σάββατο 14 Μαρτίου στο 3ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το ποσό που αναμένεται να φτάσει στους αγρότες μέσα στο επόμενο διάστημα κυμαίνεται από 800 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι η νέα δομή πληρωμών και ελέγχου στον αγροτικό τομέα περνά σε πιο σταθερή φάση.

Ο κ. Χατζηδάκης επέμεινε ιδιαίτερα στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από τις αρχές του έτους, παρουσιάζοντάς την ως μόνιμη μεταρρύθμιση. Όπως σημείωσε, έχει ήδη συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέο σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων, με την Ελλάδα να διατηρεί το ίδιο συνολικό ύψος κονδυλίων για τις αγροτικές ενισχύσεις, αλλά με διαφορετική εσωτερική κατανομή, η οποία -όπως είπε- θα ευνοεί περισσότερο τους πραγματικούς παραγωγούς. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ για τις πληρωμές του β΄ τριμήνου, οι οποίες, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο, θα εκταμιευθούν σταδιακά έως τα τέλη Ιουνίου 2026.

Κάνοντας αναφορά στην περυσινή εικόνα του αγροτικού χώρου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι, παρά τις καθυστερήσεις και τις αναταράξεις που συνόδευσαν τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ μέσα στο 2025, οι συνολικές καταβολές προς γεωργία και κτηνοτροφία έφτασαν τα 3,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2024. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να απαντήσει εκ των προτέρων στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για την αλλαγή του συστήματος, δίνοντας έμφαση στο επιχείρημα ότι η κρατική στήριξη όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά κατευθύνεται με πιο στοχευμένο τρόπο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη Θεσσαλία, την οποία περιέγραψε ως μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες δοκιμασίες: από τις φυσικές καταστροφές, όπως ο «Ιανός» και ο «Ντάνιελ», μέχρι τις ζωονόσους, τους σεισμούς και τις ευρύτερες πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που, όπως είπε, αφορά τόσο την αποκατάσταση των ζημιών όσο και τη συνολική ανασυγκρότηση της περιοχής.

Όπως ανέφερε, για τη στήριξη και την αποκατάσταση της Θεσσαλίας έχουν ήδη διατεθεί περίπου 2,3 δισ. ευρώ μέσω κρατικής αρωγής, στεγαστικής συνδρομής, ΕΛΓΑ και άλλων μηχανισμών. Παράλληλα, είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί έργα αποκατάστασης σε 106 σημεία του οδικού δικτύου, ενώ σε περισσότερα από 134 σημεία οι παρεμβάσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Στο μέτωπο των μεταφορών, έβαλε στο κάδρο την αποκατάσταση του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου που επλήγη από τον «Ντάνιελ», υποστηρίζοντας ότι μέχρι αργά το καλοκαίρι θα έχει αποκατασταθεί και ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Στην ίδια ατζέντα ενέταξε και την ολοκλήρωση του Ε65 μέσα στο καλοκαίρι, καθώς και την προώθηση μεγάλων αρδευτικών έργων μέσω ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο Υπέρειας – Ορφανών και το φράγμα Ταυρωπού.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην ομιλία του αποτέλεσε το νερό. Ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι στον τομέα αυτό θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα, επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλία χρειάζεται μια συνολική και μόνιμη στρατηγική διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τόσο για την αντιπλημμυρική προστασία όσο και για τις ανάγκες ύδρευσης και κυρίως άρδευσης. Σε αυτό το σημείο υπογράμμισε ότι, τις τελευταίες ημέρες, έκλεισε οριστικά το ζήτημα της οργανωτικής συγκρότησης του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, λέγοντας ότι ο ΟΔΥΘ θα λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο για μια νέα, πιο συντονισμένη φάση παρεμβάσεων στην περιοχή. Παράλληλα, κατέταξε τη Θεσσαλία στις τέσσερις περιοχές πρώτης προτεραιότητας της χώρας για τα ύδατα, μαζί με την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και την Αθήνα.

Στο πεδίο του πρωτογενούς τομέα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης περιέγραψε ένα μοντέλο που δίνει βάρος σε μεγαλύτερες και βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είτε μέσω συγχωνεύσεων είτε μέσω ανταλλαγών γης και αναδασμών. Παράλληλα, έθεσε ως κεντρική επιδίωξη την ενίσχυση της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης των αγροτών, με αναφορά σε πρότυπα όπως η αμερικανική γεωργική σχολή της Θεσσαλονίκης, καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για την είσοδο περισσότερων νέων στην παραγωγή. Στην ίδια λογική, υποστήριξε ότι οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι θα πρέπει να έχουν περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο δίπλα στον παραγωγό και λιγότερο διοικητικό ρόλο συνδεδεμένο με τη μέτρηση και την παρακολούθηση των επιδοτήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη συνεργασία μεταξύ αγροτών μέσα από ομάδες παραγωγών και clusters, σημειώνοντας ότι οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί δεν θα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση αλλά κανόνα. Παράλληλα, συνέδεσε το μέλλον των καλλιεργειών με την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέσω πιο σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, με τελικό στόχο -όπως είπε- ο Έλληνας αγρότης να λειτουργεί ως ένας σύγχρονος επιχειρηματίας, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Από το βήμα του προσυνεδρίου άνοιξε, ωστόσο, και την ατζέντα της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Για τη βιομηχανία ανέφερε ότι μέσα στο 2026 δρομολογούνται απλοποιήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης μέσω νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προχωρούν η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η ενσωμάτωση των πολεοδομιών σε αυτό, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για ΑΠΕ και βιομηχανία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω του μετασχηματισμού της Enterprise Greece και της Export Credit Greece.

Για τον τομέα των υπηρεσιών και του τουρισμού, που συνδέεται άμεσα και με τη Θεσσαλία, έκανε αναφορά στην οριστικοποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και στην προετοιμασία συστήματος κατάταξης των τουριστικών μονάδων με βάση «πράσινα» κριτήρια. Επισήμανε ακόμη ότι μέσα στο 2026 προωθείται σύμβαση παραχώρησης για τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και της Αγχιάλου, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και παρεμβάσεις αξιοποίησης λιμανιών όπως του Βόλου και μαρινών σε διάφορα σημεία της χώρας.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε τις επιμέρους παρεμβάσεις με τη συνολικότερη οικονομική εικόνα που, όπως υποστήριξε, εμφανίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ, στη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 7,5%, αλλά και στην αύξηση των καταθέσεων από τα 151 στα 221 δισ. ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική συνδυάζει πατριωτικό και κοινωνικό πρόσημο. Από το ίδιο βήμα έστειλε και σαφές κομματικό μήνυμα ενόψει της συνέχισης του κυβερνητικού σχεδιασμού, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, κατά την εκτίμησή του, η δύναμη που μπορεί να κρατά την οικονομία σταθερή και τη χώρα ισχυρή σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

