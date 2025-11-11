Χατζηδάκης: Μόνιμη αύξηση 50% στα όρια επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% των μέγιστων ορίων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο, η οποία θα εφαρμοστεί από το τρέχον έτος και θα ισχύσει μόνιμα. Η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, ως απάντηση στις περιορισμένες δόσεις που ελήφθησαν από πολλούς αγρότες τον Νοέμβριο.

Η αύξηση αφορά τα όρια λίτρων επιδότησης, που υπολογίζονται βάσει των δεικτών μηχανικής απασχόλησης ανά καλλιέργεια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Α.1173/2024. Αυτό προέκυψε από την υπέρβαση των ποσοτήτων λόγω τιμολογίων πώλησης που διαβιβάστηκαν στην πλατφόρμα myDATA και eSend.

Με την τροποποίηση, εκτιμάται ότι 25.000 αγρότες, των οποίων η τρίτη δόση περιορίστηκε τον Νοέμβριο, και επιπλέον 12.000 που είχαν εξαντλήσει το όριο από τη δεύτερη δόση τον Ιούλιο, θα λάβουν συμπληρωματικά ποσά τον Δεκέμβριο.

Μέχρι στιγμής, μέσω των τριών πρώτων δόσεων, έχουν καταβληθεί 56,3 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που κατέγραψαν αγορές αγροτικού πετρελαίου. Απομένουν δύο πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025: μία έως τις 30 Δεκεμβρίου, για τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου, και μία στις 31 Ιανουαρίου 2026, για τιμολόγια έως 31 Δεκεμβρίου.

