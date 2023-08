Χαβάη: Σε πύρινη κόλαση μετατράπηκε ο παράδεισος – Στους 53 οι νεκροί – «Εξαφανίστηκε» η Λαχέινα ΒΙΝΤΕΟ

Θάνατος, καταστροφή και αγωνία για όσους εγκατέλειψαν άρον άρον τα σπίτια τους. Οι μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα στο νησί Μάουι στη Χαβάη αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 53 νεκρούς και εικόνες βιβλικής καταστροφής.

Το δημοφιλές θέρετρο Λαχέινα έχει μετατραπεί σε κρανίου τόπο. Ο απολογισμός τραγικός αλλά όχι και τελικός. Οι νεκροί από τη μεγάλη φωτιά στη Χαβάη έχουν πλέον φτάσει τους 53 αλλά εκτιμάται ότι πολύ σύντομα θα ξεπεράσουν τους 60!

Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα στο Μάουι το βράδυ της περασμένης Τρίτης (09.08.2023), αποκόπτοντας το δυτικό τμήμα του νησιού και την ιστορική πόλη Λαχέινα, όπου τουλάχιστον 271 κτίσματα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα, εισέπνευσαν καπνό και υπέστησαν άλλους τραυματισμούς. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη και χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν εσπευσμένα το νησί, είτε πήγαν σε καταφύγια ή έφυγαν από αυτό.

«Καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, επιπλέον 17 θάνατοι επιβεβαιώθηκαν εν μέσω της ενεργής πυρκαγιάς στη Λαχέινα. Αυτό αυξάνει τον απολογισμό των θυμάτων στους 53 νεκρούς», τόνισαν οι αρχές της κομητείας Μάουι.

