Η Αμερικανίδα επέλεξε να δοκιμάσει την τύχη της μία τελευταία φορά στο αγαπημένο της άθλημα, καθώς θα έβαζε τέλος στην καριέρα της μετά από αυτόν τον αγώνα

09 Φεβ. 2026 18:38

Pelop News

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην εντατική η 41χρονη σκιέρ Λίντσεϊ Βον που αγωνίστηκε με κομμένο χιαστό και τραυματίστηκε σοβαρά
09 Φεβ. 2026 18:38
Pelop News

Η 41χρονη σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, νοσηλεύεται στην εντατική, καθώς την Κυριακή (8/2/2026) τραυματίστηκε σοβαρά στο αγώνισμα κατάβασης σκι γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία και χρειάστηκε να μεταφερθεί αεροπορικώς από το βουνό στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η daily mail εκτιμάται ότι η αθλήτρια μεταφέρθηκε στην εντατική περισσότερο για λόγους προστασίας της ιδιωτικής της ζωής και όχι λόγω κάποιας ιδιαίτερης ιατρικής ανάγκης.

Η Βον αγωνιζόταν τραυματισμένη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο αριστερό της γόνατο πριν από εννιά ημέρες στην προπόνηση.

Ωστόσο, πάρα τον πόνο και τον τραυματισμό, η Αμερικανίδα επέλεξε να δοκιμάσει την τύχη της μία τελευταία φορά στο αγαπημένο της άθλημα, καθώς θα έβαζε τέλος στην καριέρα της μετά από αυτόν τον αγώνα.

Μόλις 13 δευτερόλεπτα από την έναρξη της προσπάθειάς της και ενώ είχε ξεκινήσει να βρίσκεται στον αέρα, η 41χρονη σκιέρ χτυπάει σε μια «πύλη», όπως φαίνεται σε φωτογραφία του Associated Press, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει με άσχημο τρόπο στο χιόνι.

Το κοινό παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα την ώρα που η Βον λάμβανε τις πρώτες βοήθειες από τους ιατρούς, ενώ ταυτόχρονα οι κραυγές πόνου της αθλήτριας στο φορείο ήταν εκκωφαντικές.

Μετά την αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο από το βουνό σε νοσοκομείο, η Βον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο ίδιο πόδι.

Το νοσοκομείο Ca Foncello στο Τρεβίζο ανακοίνωσε ότι η Λίντσεϊ Βον «υποβλήθηκε σε ορθοπεδικό χειρουργείο προκειμένου να σταθεροποιηθεί το κάταγμα στο αριστερό της πόδι», ενώ η ομοσπονδία σκι των ΗΠΑ από την πλευρά της ενημέρωσε ότι η κατάσταση της 41χρονης αθλήτριας «είναι σε σταθερή κατάσταση».

«Ενημέρωση: Η Lindsey Vonn υπέστη τραυματισμό, αλλά η κατάστασή της είναι σταθερή και βρίσκεται σε καλά χέρια, υπό τη φροντίδα μιας ομάδας Αμερικανών και Ιταλών γιατρών».

Σύμφωνα με το reuters η Βον υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από μια κοινή ομάδα τοπικών ορθοπεδικών και πλαστικών χειρουργών.

Αυτές οι επεμβάσεις έγιναν για να αποφευχθούν επιπλοκές που σχετίζονται με το πρήξιμο και τη ροή του αίματος και παρόλο που ο προσωπικός γιατρός της Βον ήταν παρών, οι Ιταλοί χειρουργοί ηγήθηκαν της διαδικασίας.

Μιλώντας για τη διαμάχη σχετικά με την απόφαση της Βον να αγωνιστεί, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι, Johan Eliasch, τόνισε ότι ο αθλητής είναι εκείνος που αποφασίζει, ενώ παράλληλα σχολίασε την ατυχία που είχε η Αμερικανίδα στο ατύχημά της.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό πρέπει να το αποφασίσει ο ίδιος ο αθλητής. Και στην περίπτωσή της, σίγουρα γνωρίζει τα τραύματά της πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.

Είναι, επίσης, σημαντικό να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι το ατύχημα που είχε χθες ήταν απίστευτα ατυχές. Ήταν ένα στα χίλια. Πλησίασε πολύ κοντά στην πύλη, κόλλησε όταν βρισκόταν στον αέρα στην πύλη και άρχισε να περιστρέφεται».

Η Βον είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από το σκι το 2019, αλλά τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις πίστες, αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο επτά μήνες νωρίτερα προκειμένου να σταματήσουν οι πόνοι που την είχαν υποχρεώσει να βάλει τέλος στην καριέρα της.

Η Βον έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012), ενώ το 2010 είχε γίνει η πρώτη Αμερικανίδα που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του 2010.

