Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών: Κατηγορείται ότι ζητούσε χρήματα για να «πειράζει» αποτελέσματα

Στη σύλληψη διαιτητή αγώνων πολεμικής τέχνης προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Παρασκευής, σε μια υπόθεση που ανοίγει σοβαρά ερωτήματα για αθέμιτες παρεμβάσεις σε αθλητικές διοργανώσεις με αντάλλαγμα χρήματα. Ο κατηγορούμενος ερευνάται για δωροληψία, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να επηρέαζε αποτελέσματα αθλητών με στόχο την ευνοϊκή τους μεταχείριση.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο διαιτητής φέρεται να είχε ζητήσει το ποσό των 2.000 ευρώ, προκειμένου να αλλοιώσει τα αποτελέσματα αθλητών ώστε να εξασφαλίσουν θέση στην Εθνική Ομάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ένταξη αυτή δεν είχε μόνο αγωνιστική σημασία, αλλά συνδεόταν και με περισσότερα μόρια για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτι που δίνει στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Πώς φτάσαμε στη σύλληψη

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο κατηγορούμενος είχε φτάσει δέμα που προοριζόταν για εκείνον και το οποίο περιείχε 1.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν την εξέλιξη και προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά την παραλαβή του δέματος.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν τα χρήματα που βρέθηκαν στο εσωτερικό του, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για ενδεχόμενες επικοινωνίες και επιπλέον στοιχεία.

Στην εισαγγελία ο κατηγορούμενος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανσή της.

Το βάρος πέφτει πλέον στο αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες κινήσεις που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Σοβαρές σκιές στον αθλητισμό

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς αγγίζει έναν εξαιρετικά ευαίσθητο πυρήνα του αθλητισμού: την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την ισότιμη μεταχείριση των αθλητών.

Όταν τέτοιες καταγγελίες συνδέονται μάλιστα και με τη μοριοδότηση για την είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση, το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ξεπερνά τα όρια μιας απλής αθλητικής παρατυπίας και αγγίζει ευθέως την αξιοκρατία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



