Χιλή: Σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ – Φόβοι για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές της κεντρικής Χιλής.

Ο κίνδυνος για τσουνάμι αξιολογείται αλλά ήδη υπάρχουν συστάσεις να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο οι κάτοικοι παράκτιων περιοχών, όπως το Βαλενάρ.

⚠🌊TSUNAMI RISK UNDER EVALUATION

Depending on #earthquake-coastline distance, #tsunamis can be local (<100km), regional (<1000km), or distant (>1000km). Be ready to follow national authorities’ directives. Follow the situation at the links provided below👇

