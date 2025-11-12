Χιλιάδες κρούσματα ιλαράς στον Καναδά: Δύο νεκρά βρέφη

Η ιλαρά επέστρεψε στον Καναδά, καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών μειώνονται, με αποτέλεσμα η χώρα να μην θεωρείται πλέον απαλλαγμένη από την ασθένεια, σύμφωνα με διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Μέχρι σήμερα, ο Καναδάς έχει καταγράψει 5.138 κρούσματα ιλαράς φέτος και δύο θανάτους βρεφών, που είχαν εκτεθεί στον ιό στη μήτρα και γεννήθηκαν πρόωρα.

Η εξάλειψη της ιλαράς ήταν ένας συμβολικός τίτλος που απονέμεται όταν σταματά η συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού σε τοπικές κοινότητες. Ο Καναδάς είχε εξαλείψει την ιλαρά το 1998, ενώ η Αμερική είχε ανακτήσει το καθεστώς εξάλειψης το 2016, χάρη σε εκτεταμένες εκστρατείες εμβολιασμού που απέτρεψαν 6,2 εκατομμύρια θανάτους μεταξύ 2000 και 2023.

Ωστόσο, τα ποσοστά εμβολιασμού έχουν πέσει κάτω από το κρίσιμο όριο του 95%, επιτρέποντας τη διασπορά του εξαιρετικά μεταδοτικού ιού. Οι συνεχείς επιδημίες στη Βενεζουέλα και τη Βραζιλία το 2018–2019 και η πρόσφατη περίπτωση στον Καναδά οδήγησαν τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας (PAHO) να αφαιρέσει ξανά το καθεστώς εξάλειψης.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η ιλαρά μπορεί να προκαλέσει υψηλό πυρετό, χαρακτηριστικό εξάνθημα, τύφλωση ή εγκεφαλικό οίδημα, ειδικά σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες άνω των 30 ετών. Το ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο παραμένει το κύριο μέτρο πρόληψης.

Οι καναδικές υγειονομικές αρχές συνεργάζονται με κοινοτικούς φορείς για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης και τη βελτίωση της παρακολούθησης, με στόχο την επαναφορά της χώρας στο καθεστώς εξάλειψης.

Όπως δήλωσε ο Δρ. Ζάρμπας Μπαρμπόζα, διευθυντής της PAHO: «Ως περιοχή, έχουμε εξαλείψει την ιλαρά δύο φορές. Μπορούμε να το κάνουμε και τρίτη φορά».

