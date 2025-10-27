Χίος: Κυματίζει και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία των 150 τ.μ. στο λιμάνι για την 28η Οκτωβρίου

Η ελληνική σημαία, εμβαδού 150 τετραγωνικών μέτρων και διαστάσεων 10×15 μέτρων, κυματίζει ξανά στο λιμάνι της Χίου, θυμίζοντας σε κατοίκους και επισκέπτες το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας και της ενότητας.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10), πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Χίου για την καθιερωμένη έπαρση της γιγαντιαίας ελληνικής σημαίας, ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η σημαία, με εμβαδόν 150 τ.μ., κυματίζει περήφανα στον ουρανό της Χίου, συμβολίζοντας τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης, δήλωσε στην εκπομπή «Περίμετρος»:

«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει, ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και να μη χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Αν, όμως, χρειαστεί, είμαστε βέβαιοι ότι θα το κάνουμε με τον δέοντα τρόπο».

Η εικόνα της τεράστιας σημαίας να κυματίζει στο Αιγαίο αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και ενότητας για τους κατοίκους του νησιού.





