Χωρίς κόσμο το παιχνίδι Ηλυσιακός-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Τι ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία

05 Ιαν. 2026 21:11
Λόγω τιμωρίας της έδρας του Ηλυσιακού, το παιχνίδι με την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου που θα γίνει το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της πρεμιέρας του β’ γύρου του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος Όμιλος), θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:

Ο αγώνας Ηλυσιακός ΑΟ – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου της 10/01/2026 για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος Όμιλος), θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» με αριθμό απόφασης 264/11-12-2025 του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της ΕΟΚ.

Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν συνολικά τριάντα (30) άτομα από το κάθε Σωματείο και συγκεκριμένα οι Αθλητές, οι δύο Προπονητές, ο Γιατρός, ο Φυσιοθεραπευτής και δεκατέσσερα (14) ακόμη άτομα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση (Άρθρο 33, Πειθαρχικός Κανονισμός Ε.Ο.Κ.).

