Χωρίς ταξί η Αθήνα και σήμερα, μέχρι πότε θα διαρκέσει η απεργία

Η Αθήνα θα μείνει χωρίς ταξί και σήμερα Πέμπτη, καθώς ο κλάδος αποφάσισε την παράταση της 48ωρης απεργίας για ακόμη 24 ώρες, από τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης έως τις 6:00 της Παρασκευής. Η νέα κινητοποίηση έρχεται μία ημέρα μετά τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το Υπουργείο Μεταφορών.

Στην ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αναφέρεται ότι η απεργία επεκτείνεται μέχρι το πρωί της Παρασκευής, ενώ τα μέλη του κλάδου καλούνται σε συγκέντρωση σήμερα στις 10:00. Τα ταξί θα παραταχθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών, στη συμβολή με την οδό Αντιγόνης, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Το Σωματείο επισημαίνει ότι οι κινητοποιήσεις στοχεύουν στην προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί και ζητεί την κατανόηση του επιβατικού κοινού, το οποίο αναμένεται να ταλαιπωρηθεί. Για έκτακτα περιστατικά υγείας θα διατεθούν οχήματα ασφαλείας μέσω των Ράδιο Ταξί.

Ο κλάδος ζητά την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές. Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται η παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035, μέτρα για τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές, αποφάσεις για την υποκλοπή έργου από Ε.Ι.Χ., αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος, επαναδιαπραγμάτευση για την κίνηση των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες, ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου, αναπροσαρμογή των τιμολογίων και δικαιότερη φορολογική μεταχείριση. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του κλάδου αναμένουν συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών, στην οποία θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

