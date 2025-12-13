«Χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις δεν πάμε πουθενά»: Στη Νίκαια κρίνεται η επόμενη κίνηση των αγροτών

Στη Νίκαια της Λάρισας συγκεντρώνονται σήμερα εκπρόσωποι των μπλόκων από όλη τη χώρα, για να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε ακόμη πιο σκληρές κινητοποιήσεις ή αν θα απαντήσουν θετικά στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο. Το κλίμα παραμένει έντονο και η στάση της κυβέρνησης θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις.

«Χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις δεν πάμε πουθενά»: Στη Νίκαια κρίνεται η επόμενη κίνηση των αγροτών
13 Δεκ. 2025 12:48
Pelop News

Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών πραγματοποιείται από το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, με τους εκπροσώπους των μπλόκων να συζητούν ανοιχτά το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, εάν δεν υπάρξουν άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση. Η πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα αντιμετωπίζεται με καχυποψία, καθώς πολλοί θεωρούν ότι έγινε την τελευταία στιγμή για επικοινωνιακούς λόγους.

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους. Όπως υποστηρίζουν, οι κινητοποιήσεις δεν μπορούν να εκτονωθούν με μια πρόσκληση σε διάλογο που δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου, ανέφερε ότι μετά τη σύσκεψη θα σταλούν στον πρωθυπουργό όλα τα αιτήματα, προκειμένου να υπάρξει ξεκάθαρη τοποθέτηση. «Η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, αλλά χωρίς απαντήσεις δεν υπάρχει βάση. Η ανακοίνωση της συνάντησης μόλις 24 ώρες πριν από την πανελλαδική σύσκεψη δεν μπορεί να μη θεωρηθεί επικοινωνιακή κίνηση», τόνισε.

Αντίστοιχες θέσεις εξέφρασαν και άλλοι εκπρόσωποι των μπλόκων, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε έναν ακόμη «προσχηματικό διάλογο». «Έχουμε βρεθεί και 40 ημέρες στον δρόμο. Δεν θέλουμε να ξαναφτάσουμε εκεί, αλλά αν δεν υπάρξουν λύσεις, δεν έχουμε επιλογή», σημείωσαν.

Η πρόσκληση για τη Δευτέρα προήλθε από τον πρωθυπουργό κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια προσπάθεια πολιτικής εκτόνωσης. Ωστόσο, στη δήλωσή του περιλαμβάνεται και μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς αφήνεται να εννοηθεί ότι η άρνηση συμμετοχής στη συνάντηση μπορεί να θεωρηθεί ότι παρατείνει την κοινωνική ταλαιπωρία.

Σκηνές έντασης στο Άργος
Το πρωί του Σαββάτου, αντιπροσωπεία αγροτών της Αργολίδας επισκέφθηκε το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού, παραδίδοντας ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Στην είσοδο του γραφείου τοποθέτησαν μια μπάλα με άχυρο και μια κλούβα με πορτοκάλια και μανταρίνια, ως συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη Νίκαια αναμένεται να καθορίσουν τον τόνο των κινητοποιήσεων για τις επόμενες ημέρες, με τα βλέμματα στραμμένα στο εάν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:43 «Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου
16:31 Λευκορωσία: Με εντολή Λουκασένκο αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ
16:19 Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, οι λόγοι της άρνησής τους, ΒΙΝΤΕΟ
16:10 Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!
16:00 Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο από το 2024» – Οι υποψίες της οικογένειας για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου BINTEO
15:48 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες
15:36 Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος
15:24 ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»
15:12 Πάτρα: Αντίσταση σε έλεγχο στο λιμάνι και σύλληψη 36χρονου – Η SIS αποκάλυψε απαγόρευση εισόδου
15:08 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:00 Κίνδυνος μπλακ άουτ στις οδικές μεταφορές: Κλάδος σε οριακή κατάσταση ζητά άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση
14:48 Κωνσταντίνος Τασούλας από Καλάβρυτα: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Στόχος τώρα διάλογος με τον Τραμπ για το ουκρανικό
14:24 Νίκος Μουτσινάς: Η ζωή μετά την τηλεόραση, η ακυρωμένη προσπάθεια για παιδί και το νέο του όνειρο ως θεραπευτής NLP
14:12 Χαρακόπουλος στη Βουλή: Πολιτική σταθερότητα, ευρωπαϊκή αναβάθμιση και «δίχτυ» στήριξης σε νοικοκυριά – νέους
14:00 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 37χρονος για οπλοκατοχή – Δεν συνδέεται με τον βασικό φάκελο
13:48 Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι επενδύσεις
13:36 Το φιλί που έγινε viral: Μπισμπίκης και Βανδή ξανά στη σκηνή του έρωτα ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Μια βραδιά για τον Καρκαβίτσα: Λογοτεχνία, έρευνα και νέες αναγνώσεις στο Πολύεδρο
13:12 Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ