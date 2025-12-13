«Χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις δεν πάμε πουθενά»: Στη Νίκαια κρίνεται η επόμενη κίνηση των αγροτών

Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών πραγματοποιείται από το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, με τους εκπροσώπους των μπλόκων να συζητούν ανοιχτά το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, εάν δεν υπάρξουν άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση. Η πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα αντιμετωπίζεται με καχυποψία, καθώς πολλοί θεωρούν ότι έγινε την τελευταία στιγμή για επικοινωνιακούς λόγους.

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους. Όπως υποστηρίζουν, οι κινητοποιήσεις δεν μπορούν να εκτονωθούν με μια πρόσκληση σε διάλογο που δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου, ανέφερε ότι μετά τη σύσκεψη θα σταλούν στον πρωθυπουργό όλα τα αιτήματα, προκειμένου να υπάρξει ξεκάθαρη τοποθέτηση. «Η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, αλλά χωρίς απαντήσεις δεν υπάρχει βάση. Η ανακοίνωση της συνάντησης μόλις 24 ώρες πριν από την πανελλαδική σύσκεψη δεν μπορεί να μη θεωρηθεί επικοινωνιακή κίνηση», τόνισε.

Αντίστοιχες θέσεις εξέφρασαν και άλλοι εκπρόσωποι των μπλόκων, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε έναν ακόμη «προσχηματικό διάλογο». «Έχουμε βρεθεί και 40 ημέρες στον δρόμο. Δεν θέλουμε να ξαναφτάσουμε εκεί, αλλά αν δεν υπάρξουν λύσεις, δεν έχουμε επιλογή», σημείωσαν.

Η πρόσκληση για τη Δευτέρα προήλθε από τον πρωθυπουργό κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια προσπάθεια πολιτικής εκτόνωσης. Ωστόσο, στη δήλωσή του περιλαμβάνεται και μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς αφήνεται να εννοηθεί ότι η άρνηση συμμετοχής στη συνάντηση μπορεί να θεωρηθεί ότι παρατείνει την κοινωνική ταλαιπωρία.

Σκηνές έντασης στο Άργος

Το πρωί του Σαββάτου, αντιπροσωπεία αγροτών της Αργολίδας επισκέφθηκε το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού, παραδίδοντας ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Στην είσοδο του γραφείου τοποθέτησαν μια μπάλα με άχυρο και μια κλούβα με πορτοκάλια και μανταρίνια, ως συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη Νίκαια αναμένεται να καθορίσουν τον τόνο των κινητοποιήσεων για τις επόμενες ημέρες, με τα βλέμματα στραμμένα στο εάν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



