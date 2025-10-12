Χρειάζεται προσοχή όταν συνδεόμαστε σε ένα ελεύθερο δίκτυο WiFi

Πολλοί θεωρούν ότι η χρήση ενός δωρεάν hotspot είναι απόλυτα ασφαλής, είναι όμως έτσι; Στην πραγματικότητα, με τη σύνδεση σας σε ένα ελεύθερο δίκτυο Wi-Fi, προκειμένου να ρίξετε μια ματιά στα εισερχόμενά σας ή στο timeline του social λογαριασμού σας, κινδυνεύετε να απωλέσετε όχι μόνο κάποιους κωδικούς πρόσβασης, αλλά και κρίσιμα δεδομένα από τη συσκευή σας.

Διαβάστε τι δεν πρέπει να κάνετε ποτέ όταν είστε συνδεδεμένοι σε «ανοιχτό» Wi-Fi για να είστε ασφαλείς:

Η σύνδεση σε ένα τυχαίο δίκτυο που βρέθηκε μπροστά σας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα σας

Είναι μεγάλο λάθος να υποθέσετε ότι το δίκτυο το οποίο σας προσφέρουν είναι «νόμιμο» ή ελεγχόμενο από την εγκατάσταση (εστιατόριο, καφετέρια, ξενοδοχείο, κατάστημα γενικά) όπου βρίσκεστε. Ενδεχομένως να πρόκειται για κάποιο δίκτυο που έχει «δημιουργήσει» ένας εγκληματίας. Δεν είναι κακή ιδέα, πάντως, να ρωτήσετε έναν εργαζόμενο στο χώρο αν το δίκτυο που μόλις ανιχνεύσατε με τη συσκευή σας είναι το «επίσημο». Γενικός κανόνας: μη συνδέεστε σε δίκτυα με την ένδειξη «Free Wi-Fi». Αν υπάρχει σχετική ένδειξη – πινακίδα στο χώρο, είναι πολύ πιθανό οι ιδιοκτήτες να θέλουν να σας αναγκάσουν να εγγραφείτε σε ένα newsletter ή να τους δώσετε το email σας για να σας στείλουν διαφημιστικά μηνύματα (αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι το hotspot σχετίζεται με κάποιο κακόβουλο λογισμικό).

Μην συνδέεστε στο mail σας ή στον τραπεζικό σας λογαριασμό

Αν θέλετε να διαβάσετε τα emails σας, τότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε τον browser του υπολογιστή σας. Εκεί η σύνδεση στη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης: το εικονίδιο με το λουκέτο στη γραμμή διεύθυνσης είναι μια ένδειξη, ενώ ακόμα ένα σημάδι ότι τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα είναι η ύπαρξη του HTTPS (S από το Secure). Οι hackers, που ίσως «παρακολουθούν» το δίκτυο, περιμένουν από εσάς να πληκτρολογήσετε κωδικούς πρόσβασης σε θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε λογαριασμούς σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Μην μοιράζεστε αυτόματα αρχεία και πληροφορίες

Στο σπίτι σας σίγουρα ο υπολογιστής ή το κινητό σας τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με άλλες συσκευές, όπως εκτυπωτές. Όταν είστε έξω καλό είναι να “κλείνετε” αυτή την λειτουργία, όπως και να απενεργοποιείτε το «network discovery», ώστε να μην εμφανίζεται η συσκευή σας.

Προσοχή στις ιστοσελίδες που δεν είναι ασφαλείς

Εάν δεν είστε σίγουροι για μία ιστοσελίδα, μην μπείτε μέσα. Καλύτερα να είστε προσεκτικοί παρά να γεμίσετε με ιούς. Για να βεβαιωθείτε ότι μία ιστοσελίδα είναι ασφαλής, μπορείτε να δείτε στο url εάν υπάρχει ένα πράσινο εικονίδιο πριν από το «https» και ότι το «s» είναι στο τέλος του «http».

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές

Ακούγεται περίεργο αλλά όταν βρίσκεστε σε δημόσιο δίκτυο προτιμήστε να μπαίνετε κατευθείαν στην ιστοσελίδα από τον browser παρά μέσω της εφαρμογής. Ο λόγος είναι ότι οι ιστοσελίδες έχουν περισσότερη ασφάλεια σε σχέση με τις εφαρμογές.

Μετά τη σύνδεσή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi και την απομάκρυνσή σας από το σημείο του hotspot, φροντίστε να διαγράψετε από τη μνήμη το δίκτυο, καθώς αν πλησιάσετε εκ νέου στο ίδιο σημείο, θα συνδεθείτε αυτόματα και μπορεί τα δεδομένα σας να περιέλθουν στην κατοχή ενός hacker – αν αυτός έχει παρέμβει στο δίκτυο.

Πηγή: saferinternet4kids.gr

