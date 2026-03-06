Χριστοδουλίδης: Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η Κύπρος θα ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι οι επιθέσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις, προερχόμενες κυρίως από τον Λίβανο, και τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ο κ. Χριστοδουλίδης εξήγησε ότι πολλές από τις διαδρομές πυραύλων και drones από το Ιράν προς το Ισραήλ διέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαθέτει δικά της αναβαθμισμένα αμυντικά συστήματα, προστασία από τις βρετανικές βάσεις και συμφωνίες με ευρωπαϊκά κράτη. Εξέφρασε ικανοποίηση για την ανταπόκριση από πολλούς Ευρωπαίους ομολόγους του, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη στάση της Ελλάδας και ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χαρακτήρισε «μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας» την αποστολή ελληνικών F-16 και φρεγατών, η οποία προέκυψε μετά από άμεση συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών και των υπουργείων Άμυνας. «Ζητήσαμε ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς και υπήρξε άμεση ανταπόκριση», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε διαβούλευση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ για περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων της, χαρακτηρίζοντας την ανταπόκριση από ευρωπαϊκούς θεσμούς και χώρες «πρωτοφανή».

Για την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι εάν ήταν εφικτό άμεσα, η Κύπρος θα υπέβαλλε αίτημα σήμερα. Ωστόσο, λόγω των υφιστάμενων πολιτικών συνθηκών και της στάσης της Τουρκίας, αυτό δεν είναι εφικτό προς το παρόν. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία σε στρατιωτικό, επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, ώστε η χώρα να είναι έτοιμη να προχωρήσει όταν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Άμυνας για τις βρετανικές βάσεις, παραδέχθηκε ότι προκλήθηκε ενόχληση, καθώς η αρχική τοποθέτηση δεν ανταποκρινόταν πλήρως στην πραγματικότητα. Μετά από επαφές, ακόμη και σε επίπεδο Πρωθυπουργών, δόθηκαν διευκρινίσεις ότι οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές επιχειρήσεις σχετιζόμενες με τον πόλεμο. Υπενθύμισε ότι περίπου 10.000 Κύπριοι πολίτες κατοικούν εντός των περιοχών των βάσεων, καθιστώντας το ζήτημα άμεσου ενδιαφέροντος για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



